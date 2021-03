Verstappen en Perez op één lijn met feedback aan Red Bull

Perez maakt aankomend weekend zijn debuut in de kleuren van Red Bull. Hij heeft vooraf alvast een flinke slag om de arm gehouden, onder meer door te stellen dat hij vijf races nodig heeft om volledig op snelheid te komen. In dat opzicht kan Perez wellicht leren van teamgenoot Verstappen, bijvoorbeeld door verschillen in de data te doorgronden. "Nou ja, doordat de testtijd beperkt was en we ook in compleet verschillende omstandigheden hebben gereden, was het erg moeilijk om echt iets op te pikken. Maar ik heb natuurlijk al wel kunnen zien dat Max enorm snel is", reageert Perez op een vraag van Motorsport.com Nederland.

"Hij kent de Red Bull-auto's goed en het team natuurlijk helemaal. Max is daardoor een erg goede referentie voor mij. Wat betreft het leren van hem, die dingen kun je pas zien als we vanaf morgen in dezelfde omstandigheden rijden." De éénvoudig Grand Prix-winnaar hoopt zich overigens wel te kunnen meten met zijn teammaat. "Ik wil Max verslaan en Max wil mij verslaan. We willen het team vooruit helpen, maar als we onderling competitie krijgen dan is dat alleen maar goed voor het team. Ik denk dat we allebei volwassen genoeg zijn om daar op een goede manier mee om te gaan", wil Perez voorkomen dat beide Red Bull-rijders elkaar in de wielen rijden. "Ik hoop dat ik Max onder druk kan zetten en dat we het team daarmee helpen."

Verstappen: "We zitten op één lijn qua feedback"

Verstappen is eveneens te spreken over de eerste maanden met zijn nieuwe teamgenoot. "Ik ken Checo al vele jaren, maar nu we teamgenoten zijn krijg ik natuurlijk iets meer inzicht in hoe hij werkt. Ik denk dat alles tot nu toe erg soepel is verlopen. Wat betreft feedback gaan we beide dezelfde kant op. Nu maar hopen dat dit ook de goede kant is”, geeft de Nederlander aan dat beide Red Bull-coureurs op één lijn zitten. "Het is natuurlijk prettig om zijn inzichten ook te horen, zeker gezien zijn eerdere ervaring bij andere teams. Dat is altijd goed. Ik hoop dat we als team goede punten scoren en elk weekend Mercedes onder druk kunnen zetten.”

