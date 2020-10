Perez sluit Red Bull niet uit: "Maar ik kan niet te lang wachten"

Met de bevestiging dat George Russell bij Williams blijft, zijn de mogelijkheden voor Perez beperkt. Haas is nog immer een potentiële bestemming, al heeft de familie Mazepin dankzij de nodige pegels ook goede kaarten in handen voor het zitje naast (hoogstwaarschijnlijk) Mick Schumacher. Red Bull staat in de pikorde nog iets hoger aangeschreven door de troepen van Guenther Steiner en is door de aanhoudende worsteling van Alexander Albon ook een mogelijke optie voor Perez. Zo hebben Helmut Marko en Christian Horner al aangegeven buiten het eigen opleidingsprogramma te kijken, mocht het nodig blijken om Albon te vervangen.

De blik is daarmee vooral op Nico Hülkenberg en Perez gericht. Horner liet vanuit Portimao nog weten dat beide coureurs 'waarschijnlijk wel kunnen wachten op een besluit van Red Bull', al benadrukt Perez vanuit Imola dat het wachten niet te lang moet duren. "Dit gaat om een dunne scheidslijn. Op een bepaald moment kun je natuurlijk wel risico nemen, langer wachten en dan maar zien wat er gebeurt. Maar nu komt het einde van dit seizoen in zicht en dan is het voor teams en rijders belangrijk om te weten wat er gaat gebeuren. Ik kijk momenteel naar al mijn opties en kan niet al te lang meer wachten", reageert hij op een vraag van Motorsport.com.

Weinig opties meer voor 2021

Perez wil dus niet eindeloos achterover leunen en duimen draaien voor een besluit van Red Bull, maar goed: voert hij überhaupt gesprekken met Helmut Marko en consorten? "Ik sluit Red Bull niet uit. Totdat die plek is formeel vergeven, blijven zij een optie. Dat geldt eigenlijk voor ieder team dat de line-up voor volgend jaar nog niet heeft bevestigd. Maar de klok tikt wel door en er blijven erg weinig opties over om op de grid te blijven", herhaalt hij dat er haast is geboden.

Mocht het wel tot een overeenkomst met Red Bull komen, dan zal Perez in de eigen gelederen moeten opboksen tegen Max Verstappen. Wil de Mexicaan zich dan schikken als tweede rijder? "Ik heb daar nog niet echt over nagedacht. Ik denk dat je een status als nummer twee ook pas op het asfalt krijgt. Ik zou eerlijk gezegd enorm verbaasd zijn als er ook maar één team binnen de Formule 1-wereld is dat bij binnenkomst al meteen zegt dat je de nummer twee bent. Ik weet natuurlijk niet hoe dingen precies werken binnen Red Bull, maar dat zou mij verbazen."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

