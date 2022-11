Perez realistisch: "Ferrari en Mercedes sneller in Brazilië"

Na een tegenvallende kwalificatie begon Sergio Perez de sprintrace op Interlagos slechts als negende. De Red Bull-coureur knokte zich met de RB18 wel naar voren, maar kon geen vuist maken tegen het geweld van Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Carlos Sainz van Ferrari. Op een bepaald moment kwam zijn teruggezakte teamgenoot Max Verstappen voor hem rijden. 'Checo' riep naar zijn team te willen wisselen omdat hij de punten nodig had voor het kampioenschap. Daar ging de mannen aan de pitmuur niet mee akkoord en dus finishte hij achter de Nederlander op de vijfde plek.

Op de vraag of Perez vindt dat ze toch hadden moeten wisselen, antwoordt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het niet veel meer uitmaakt. Het scheelt slechts een punt. Ik hoop vooral dat we zondag de auto's naar voren kunnen krijgen en onze snelheid weten te verbeteren. Dat is het belangrijkste." Hij stipt met name aan dat de banden niet goed werkten. "Er valt in ieder geval genoeg te analyseren, want het was een bijzonder slechte dag. Op de een of andere manier was de slijtage hoger dan verwacht, daarnaast ontbrak de balans in de auto. Ik had veel meer pace verwacht. Ik kon niet vechten met Lewis en Carlos en aan het einde kwam ik niet dichter bij Max."

Gezien de snelheid in de RB18 zegt Perez dat Mercedes en Ferrari de twee leidende teams zijn in Brazilië. "Zij lijken zeer sterk en sneller dan wij. Ik voelde me in de tweede training een stuk comfortabeler in de auto. Als dit zo doorgaat, wordt de race ook lastiger. Het is zaak te verbeteren, in een ritme te komen en te begrijpen wat er gebeurd is. Hopelijk kunnen we de boel omdraaien."

Door de gridstraf van Sainz, begint Perez de Grand Prix zondag wel als vierde.

Video: Sergio Perez blikt terug op de F1-sprintrace op het circuit van Interlagos