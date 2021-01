Perez voelde zich 'een beetje dom' toen hij corona kreeg

Door de besmetting miste Perez op een cruciaal moment de twee races op Silverstone. Rond dezelfde periode namelijk liep een clausule in zijn contract af die zijn werkgever het recht gaf zijn aan het eind van het seizoen aflopende contract niet te verlengen. Hoewel het niks met zijn ziekte te maken had, besloot Racing Point besloot inderdaad die optie te lichten en hem te vervangen door Sebastian Vettel. Al met al leverde het flinke stress op.

“Ik heb een moeilijk jaar achter de rug, dat kun je wel zeggen”, zei Perez in een video van zijn nieuwe werkgever Red Bull. “Tegenwoordig is het wat normaler voor mensen om het te krijgen, maar ik was de eerste coureur die het coronavirus opliep. Op dat moment had ik echt zoiets van ‘je bent de domste kerel op aarde dat je dat virus hebt opgelopen’, ik vond het moeilijk om mee om te gaan. Het was een spannende periode want er was dat gedoe met het contract. Uiteindelijk verloor ik m’n stoeltje, maar gelukkig heeft het goed uitgepakt.” Perez kende een prima tweede helft van het seizoen met als hoogtepunt zijn eerste F1-zege in Bahrein. De rest is geschiedenis: Red Bull maakte na afloop van het seizoen bekend dat het in 2021 Alex Albon zou vervangen door Perez.

Inmiddels is de 30-jarige coureur al weer enige weken Red Bull-coureur, maar pas deze week bezocht hij de fabriek in Milton Keynes en maakte hij kennis met zijn collega’s. Het voelde allemaal nog een beetje surrealistisch. “Ik heb nog steeds moeite om echt te geloven dat ik hier nu ben. Toen ik de kleding van Red Bull aantrok, had ik zoiets van ‘wauw.’ Ik heb het nooit eerder als serieuze optie overwogen, omdat ik nooit in het Red Bull-programma heb gezeten en dat is toch belangrijk. Deel mogen uitmaken van de Red Bull-familie is een droom die uitkomt, het is geweldig. Ik kijk er naar uit om een zeer succesvolle start te hebben. Maar meer dan dat, een zeer succesvol seizoen.”

Sergio Perez op zijn eerste werkdag bij Red Bull