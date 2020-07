Perez in zelfisolatie na onduidelijke uitkomst coronatest

Perez kwam donderdagmiddag tijdens de persverplichtingen niet opdraven, teamgenoot Lance Stroll stond de pers wel gewoon te woord. In afwachting van de uitslag van een tweede test moet de Mexicaan nu in quarantaine blijven, Racing Point laat in een korte verklaring weten dat de eerste test van de coureur een 'niet doorslaggevend resultaat' opgeleverd heeft.

"Checo is niet op het circuit vandaag nadat hij een niet doorslaggevend resultaat heeft gekregen tijdens een test", aldus de werkgever van Perez. "Hij zit in afwachting van de tweede test voorlopig in zelfisolatie." Het is nog onzeker wanneer het resultaat van de tweede test komt en of Perez dan toestemming krijgt om te racen. Ook is niet duidelijk of de mensen in zijn bubbel ook in isolatie geplaatst zijn als gevolg van het nieuws rond Perez.

Mocht de Racing Point-coureur dit weekend niet in actie komen, heeft het team twee reserves achter de hand uit de gelederen van Mercedes. Het team heeft daarvoor een deal gesloten met het fabrieksteam. Esteban Gutierrez en Stoffel Vandoorne staan stand-by om in te vallen. Die laatste komt volgende week ook in actie tijdens de Formule E-finale in Berlijn met zes races in negen dagen en is om die reden niet aanwezig in Silverstone. Het ligt daarom meer voor de hand dat Gutierrez in zal stappen mocht Perez niet fit bevonden worden voor de race.