Perez uit quarantaine, racet mogelijk in 70th Anniversary GP

Vorige week werd het coronavirus vastgesteld bij Perez. Een eerste test op woensdag gaf geen eenduidig antwoord, maar op de tweede test op donderdag deed dat wel. Nico Hülkenberg werd door Racing Point snel naar Groot-Brittannië gehaald om de plek van Perez in te vullen en de verwachting was dat de Duitser ook tijdens de 70th Anniversary Grand Prix in de RP20 zou plaatsnemen. Er bestond echter twijfel over de duur van de quarantaine, omdat de quarantaineregels in Groot-Brittannië van woensdag op donderdag veranderden. Op woensdag gold een quarantaine van zeven dagen, op donderdag tien dagen.



Public Health England beschouwde de eerste test van Perez echter al als positief en daardoor zou Perez mogelijk al na zeven dagen zijn quarantaine mogen verlaten. Dat blijkt nu ook daadwerkelijk het geval te zijn. Racing Point bracht donderdagmiddag een statement naar buiten waarin het aankondigde dat de quarantaine van Perez beëindigd is. "Public Health England heeft bevestigd dat de quarantaineperiode van Sergio Perez voltooid is."



Zekerheid dat hij ook daadwerkelijk achter het stuur zit dit weekend is er nog niet, zo maakt de renstal ook duidelijk. "In lijn met de Code of Conduct van de FIA moet Sergio een geverifieerd negatief testresultaat voor COVID-19 kunnen laten zien voordat hij de paddock mag betreden. Het testproces vindt later vandaag plaats." Afhankelijk van de resultaten van die coronatest gaat Racing Point bepalen of Perez achter het stuur zit, of dat Hülkenberg toch een herkansing krijgt. Een besluit hierover verwacht het team later vandaag of in het uiterste geval vrijdagochtend naar buiten te brengen."