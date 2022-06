Perez put moed uit vrijdag van Verstappen: “We zien er sterk uit”

Terwijl Verstappen zowel de eerste als tweede training in Canada bovenaan wist af te sluiten, kwam Perez niet verder dan de vierde en elfde tijd. In de openingssessie moest de coureur uit Guadalajara bijna een halve seconde toegeven op zijn Nederlandse collega, in het tweede bedrijf bedroeg het verschil zelfs meer dan een seconde.

“Er was een probleem met de set-up dat we gelukkig voor een deel wisten op te lossen”, verklaart Sergio Perez het verschil met zijn teamgenoot. “Onze lange runs waren iets representatiever. We kampten op dat moment nog steeds met een probleem, maar hopelijk weten we alles voor zaterdag op te lossen.”

Door het probleem met de afstelling heeft Perez in Montreal nog niet echt aan zijn gevoel in de auto kunnen werken. “Ik ben daar nog niet echt veel mee bezig geweest. Er is ook niet veel wat we kunnen opmaken uit onze vrijdagsessies. Om de auto goed te kunnen voelen, moet je eerst een goed tempo rijden en vervolgens kun je ermee aan de slag, maar jammer genoeg is het daar niet van gekomen. Ik sta dus een klein beetje op een achterstand na de eerste dag, maar hopelijk nemen we voor zaterdag de juiste beslissingen.” Volgens de laatste voorspellingen zou het tijdens de derde vrije training, die om 19.00 uur Nederlandse tijd begint, wel eens kunnen regenen in Montreal. “We zullen zien wat het weer gaat doen, maar hopelijk krijgen we het nog voor elkaar.”

Max Verstappen kende ondertussen een vliegende start in Canada. In de eerste vrije training was hij een kwart seconde sneller dan zijn naaste belager Carlos Sainz. In de tweede oefensessie zat Ferrari er dichterbij en was het verschil met Charles Leclerc, die de tweede tijd klokte, nog geen tiende. De goede rondetijden van Verstappen geven Perez hoop. “We zien er sterk uit hier, absoluut, dus hopelijk kunnen we mijn auto ook competitief maken voor de kwalificatie op zaterdag.”

Video: Sergio Perez verremt zich aan het begin van VT2