Perez over problemen Red Bull: “Hopelijk geen verrassingen meer”

Red Bull Racing heeft tijdens de eerste drie races van het seizoen drie DNF’s verzameld. Max Verstappen viel twee keer uit en Sergio Perez ook een keer. Daarmee heeft de renstal uit Milton Keynes behoorlijk wat punten laten liggen, waardoor zij nu derde staat in het klassement, nog achter het worstelende Mercedes.

Op de vraag van Motorsport.com wat hem het vertrouwen geeft dat Red Bull de problemen heeft opgelost, laat Perez weten: “Wat ons hoop geeft is dat we weten wat er achter de problemen met de betrouwbaarheid schuilging en we die zaken hebben kunnen fixen. Hopelijk doen er zich vanaf nu geen verrassingen meer voor. Er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren, maar we hebben het gevoel dat we de problemen onder controle hebben. Het is voor ons als team ook cruciaal dat we elk weekend opnieuw de punten gaan scoren die we kunnen scoren, want tot dusver is het extreem pijnlijk geweest.”

Red Bull moest twee weken geleden in Melbourne haar meerdere erkennen in Ferrari. Perez is optimistisch dat zijn team ook daar stappen heeft gemaakt. “Ik heb het gevoel dat we dicht bij elkaar zitten. Maar in Melbourne waren ze ons waarschijnlijk twee stappen voor. Met name in de race waren ze erg sterk. Onze bandendegradatie lag vrij hoog in de wedstrijd. We hebben een beetje een idee van wat er verkeerd is gedaan en daar hebben we aan gewerkt. Hopelijk zitten we er nu veel dichter bij in de kwalificatie en in de race. We zullen zien wat we dit weekend kunnen doen.”

Gezien er in Imola een sprintrace op het menu staat én het behoorlijk regent in Italië, zijn alle voorspellingen wel met een slag om de arm. “Dit is een heel ander weekend met de sprintrace en de kwalificatie meteen na de eerste training, en ook nog in deze natte omstandigheden”, benadrukt Perez. “Ik denk dat het interessant gaat worden. Het wordt de eerste keer dat we serieus in dit soort condities rijden met deze auto’s. Dat wordt voor ons allemaal een aardige uitdaging.”