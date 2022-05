Perez baalt na problemen in F1-race Miami: "Zege was mogelijk"

De Red Bull-coureur kwalificeerde zich zaterdag op de vierde plek en zat Carlos Sainz in het eerste deel van de race op de hielen. Sergio Perez begon langzaamaan verder in te lopen op de Ferrari-coureur, maar meldde plots vermogen te verliezen. Volgens Perez' engineer kwam dit omdat hij de aansluiting met Sainz was verloren. Na wat gekibbel op de boordradio, kwam het team erachter dat een probleem met een sensor de boosdoener was. De Mexicaan stoof tijdens de safety car in de slotfase nog wel naar binnen om een vers setje mediums op te halen. Het gaf Perez een voordeel ten opzichte van de drie rijders voor hem, die allen op gebruikte harde banden reden. Toch lukte het de Red Bull-man niet om de derde plek van Sainz over te nemen, ondanks een gewaagde inhaalactie.

"Ik zat in een geweldige positie. Helaas kon ik zelfs met DRS niet dicht bij Sainz komen. Het tekort op het rechte stuk was te groot", zegt Perez. "Ik was uit alle macht aan het pushen om in de bochten dicht bij hem te blijven. Mijn banden raakten oververhit, dus toen er een kans kwam ging ik ervoor. Het was helaas te vies naast de racelijn." Op de vraag of de overwinning mogelijk was na zijn switch naar mediums, antwoordt de Red Bull-coureur. "Met een normaal werkende motor was dit mogelijk."

Het was opnieuw een tegenslag voor Red Bull op het gebied van betrouwbaarheid. In de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein incasseerden de Oostenrijkers een dubbele uitvalbeurt en in Australië moest teamgenoot Max Verstappen zijn RB18 naast de baan parkeren. Volgens Perez wordt Red Bull niet alleen door ongeluk getroffen, maar moet het ook nog hard aan de slag om de huidige problemen beter te begrijpen. "We moeten echt hard blijven werken, want elke keer lopen we wel weer tegen andere problemen aan", gaat Perez verder. "Gelukkig kon ik de race uitrijden, maar op een gegeven moment dacht ik dat het klaar was. Dus het is goed dat het uiteindelijk toch gelukt is." Verstappen deelt de mening van zijn teamgenoot en stelt dat Red Bull nog flink aan de bak moet.

Hoewel Perez' tempo zich herstelde na het eerste tijdverlies, was het vermogen niet meer hetzelfde. De Mexicaan zegt dat hij wel tien kilometer per uur miste op het rechte stuk. Red Bull-teambaas zegt dat het een ongelukkige situatie was voor zijn coureur, die hem dertig pk kostte. "Zonder dat probleem was hij wellicht tweede geworden", aldus Christian Horner.

Motorsport.com blikt terug op de Grand Prix van Miami