Perez op prijzenjacht: “Zit in de beste fase van mijn carrière”

Sergio Perez reist met een enorme lading zelfvertrouwen af naar Baku, waar aankomend weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden wordt. De Mexicaan won vorig jaar op het unieke stratencircuit, en schreef anderhalve week geleden de iconische Grand Prix van Monaco op zijn naam. Daags daarna maakte Red Bull Racing bekend dat Perez zijn contract heeft verlengd tot eind 2024, waardoor de rijder uit Guadalajara ook de komende jaren een team vormt met Max Verstappen. Dit zorgt voor rust bij de Mexicaan, die zich de komende periode volledig kan focussen op het pakken van prijzen. Door zijn zege in Monaco staat hij slechts vijftien punten achter WK-leider Verstappen.

In de aanloop naar de race in Baku toont hij zich nogmaals zeer content met zijn nieuwe deal: “Ik was erg blij mijn verblijf bij het team te verlengen tot minimaal 2024. Dat is het bewijs van het goede werk dat we samen verricht hebben en hoe blij we met elkaar zijn. Nu mijn toekomst veiliggesteld is, kan ik me 100 procent focussen op het hoofddoel: het winnen van races en wereldtitels. Het is geweldig om te zien dat hard werken zich altijd uitbetaalt. Twee jaar geleden zat ik zonder zitje in de Formule 1 en vandaag rijd ik voor het beste team. Ik kan enkel zeggen dat ik blij en zeer dankbaar ben voor deze kans. Ik denk dat ik in de beste fase van mijn carrière zit, bij een team dat altijd zoekt naar perfectie. Dat is de perfecte match voor mij.”

Focus op Baku

Na de race in Monaco staat aankomend weekend weer een stratencircuit op het programma: de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Daar bewaart de Mexicaan goede herinneringen aan: “We moeten de emotie van Monaco opzij zetten en focussen op de volgende race. De strijd om het kampioenschap is zeer spannend, dus volledige concentratie is vereist. Het was heel speciaal om vorig jaar in Baku mijn eerste race met het team te winnen. Ik hou van stratencircuits, want de rijder kan hier het verschil maken. Uiteraard maak je ook makkelijker een fout wanneer je de limiet opzoekt, maar dat levert je ook de tienden op die je competitief maken.”

