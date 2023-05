Sergio Perez begint vanaf de derde plaats aan de Grand Prix van Azerbeidzjan en weet die plaats ook bij de start te behouden. Hij ziet teamgenoot Max Verstappen vroeg afrekenen met Charles Leclerc en herhaalt dat zelf niet veel later. Hij sluit aan op de tweede plek en kan het tempo van zijn Nederlandse teamgenoot matchen. In ronde 10 van de 51 wordt de gele vlag gezwaaid voor de gestrande AlphaTauri van Nyck de Vries, die na een tik tegen de muur zijn ophanging breekt en niet verder kan.

Max Verstappen besluit dit moment aan te grijpen voor een pitstop, maar de wedstrijdleiding besluit daarna om toch de safety car de baan op te sturen. Perez blijft nog doorrijden en profiteert optimaal van de safety car door dan zijn pitstop te maken. Zo komt de Mexicaan als eerste terug de baan op, vóór Leclerc en Verstappen. Laatstgenoemde kan na de herstart opnieuw relatief gemakkelijk voorbij aan de Ferrari-coureur, maar een opmars naar Perez zit er niet in voor de worstelende Verstappen. Zodoende is het Perez die de eerste tweevoudig racewinnaar is in Baku en is Red Bull tevreden met de derde één-twee van het seizoen.

Perez, die grapt dat hij nu 2,5 races in Baku heeft gewonnen met de zege in de sprintrace van zaterdag, kan zijn geluk na de race niet op. "Het pakte goed uit voor ons", blikt Perez terug. "We wisten in de DRS-trein te blijven en konden de druk erop houden bij Max. Ik denk dat onze bandenslijtage in de eerste stint beter was. Het zag er wat dat betreft al goed uit. Toen kwam de safety car en kwam het veld weer bij elkaar dus werd het opnieuw een race op de harde band."

Perez durft niet te zeggen of hij Verstappen had kunnen verslaan als hij juist achter zijn teamgenoot terecht was gekomen na de pitstops. "Het scheelde heel weinig tussen ons. Ik bedoel, we pushten tot het uiterste vandaag. We raakten allebei de muur een paar keer omdat we zo pushten. Max pushte me enorm, maar we wisten het onder controle te houden." Een van die tikjes tegen de muur kwam in bocht 15, waar coureurs regelmatig de muur schampten of een stevige kus gaven. Perez geeft toe dat hij de muur daar 'heel hard' raakte. "Ik had een beetje geluk, met name dat die rechter voorband niet klapte!", aldus de winnaar in Baku.