Formule 1 GP van Mexico

Sergio Perez prijst bijdrage Colton Herta, maar heeft geen inspraak in Cadillac-teamgenoot voor 2027

Sergio Perez tekende een nieuw contract voorafgaand aan zijn thuisrace in Mexico, waar Colton Herta in VT1 de auto van Valtteri Bottas overneemt

Ewan Gale

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 16:05

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Valtteri Bottas, Cadillac, Sergio Perez, Cadillac

Foto: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Sergio Perez heeft benadrukt dat hij geen inspraak zal hebben in wie in 2027 zijn teamgenoot bij Cadillac in de Formule 1 wordt, nadat hij voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico een nieuw contract heeft getekend.

De plek van de Mexicaan op de grid werd voorafgaand aan zijn terugkeer naar het Autódromo Hermanos Rogriguez - waar hij ook zijn 300e F1-race rijdt - tot en met 2029 bevestigd, nadat hij vorig seizoen na zijn vertrek bij Red Bull vanaf de zijlijn had toegekeken.

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Maar de toekomst van de huidige teamgenoot Valtteri Bottas is allesbehalve zeker; hoewel de Fin ontkent dat zijn plek bij het debuterende Cadillac-team in gevaar is, weigerde teambaas Marcin Budkowski tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten te bevestigen dat het huidige duo volgend seizoen ongewijzigd blijft.

Reservecoureur Colton Herta rijdt in Mexico in VT1 in plaats van Bottas, terwijl hij probeert het vereiste aantal punten te verzamelen om een FIA-superlicentie te verdienen, waarmee hij in de F1 zou mogen uitkomen.

De Amerikaan stapte dit jaar vanuit IndyCar over naar de F2 en ondanks zijn worstelingen bij Hitech betekenen zijn eerdere resultaten in de Verenigde Staten dat hij via trainingen aan de drempel kan voldoen.

Gevraagd naar Herta's bijdrage aan het team tijdens het debuutseizoen, zei Perez: "Ik denk dat hij goed werk levert. Hij brengt goede feedback en goede informatie naar het team, en dat is alles wat we van hem nodig hebben.

Colton Herta, Hitech

Photo by: Getty Images

"VT1's rijden is altijd erg lastig om je snelheid of het niveau waarop je zit te laten zien. Maar nu denk ik dat hij meer tijd in de auto en in de simulator krijgt, dus beginnen we meer van zijn snelheid te zien.

"Het is natuurlijk niet mijn beslissing, maar ik denk dat het aan Marcin is om te beslissen wie ze in de auto willen. Ik werk ook heel goed samen met Valtteri. Ik denk dat hij in een paar races veel pech heeft gehad. In Austin liet hij een heel sterk tempo zien, dus het is geen makkelijke beslissing voor het team."

Over zijn nieuwe contract verwees Perez naar de extra motivatie om een beginnend team in de F1 te helpen en naar het feit dat zijn taken verder gaan dan "zo snel mogelijk rijden".

Maar op de vraag of dit ook inhield dat hij betrokken zou zijn bij de gesprekken over wie in 2027 zijn teamgenoot moet worden, antwoordde hij: "Nee, helemaal niet.

"Ik wil dat ook niet, want dat is niet mijn beslissing. Daarom hebben we iemand als Marcin, die naar alle data en informatie kijkt, en hij zal uiteindelijk die beslissing nemen op basis van wat hij denkt dat het beste is voor de toekomst van het team.

"We zitten natuurlijk in een periode waarin we ons extreem snel moeten ontwikkelen. De komende drie of vier maanden zijn echt cruciaal in onze voorbereiding. Dus ja, ik denk dat het aan hem is."

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