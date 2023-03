Perez over potentiële titelstrijd met Verstappen: “Kom elke sessie dichterbij”

Terwijl Max Verstappen een uitstekende start beleefde vanaf pole-position, kwam Sergio Perez een stuk moeizamer van zijn plek. De Mexicaan, die aan de vuile kant van de baan stond, werd op weg naar de eerste bocht aan de linkerkant voorbij gereden door Charles Leclerc, maar kon voorkomen dat Carlos Sainz hem aan de rechterzijde passeerde. Perez reed vervolgens de hele eerste stint achter de Monegask, maar rekende de Ferrari-coureur in nadat hij nog een set zachte banden onder de auto had gekregen voor zijn tweede stint, na ook op die compound aan de race te zijn begonnen.

“Ik verloor bij de start een positie aan Charles en dat bleek bepalend voor mijn race”, laat Perez in de persconferentie na de race op een vraag van Motorsport.com weten. “Charles was daarna erg sterk tijdens de eerste stint. Telkens als ik dichter achter hem kwam, begonnen mijn banden minder te worden. Dus het was zaak om het vol te houden tot ronde vijftien of zestien en dan nog steeds een goede band te hebben, zodat ik kon pushen en een bandenverschil tussen ons kon creëren en hem daarna voorbij kon gaan. Nadat dat eenmaal gebeurd was, was Max echter al te ver weg.”

“Het duurde net een paar ronden te lang”, aldus de coureur uit Guadalajara over het heroveren van de tweede positie. “Vervolgens was het alleen nog zaak om het gat te bewaken. Na die slechte start had ik dus geen kans meer om voor de overwinning te vechten.”

Op de vraag op welke punten hij zichzelf zal moeten verbeteren om dit jaar Verstappen te kunnen verslaan, wees Perez opnieuw naar zijn start. “Vandaag was het echt de start die ervoor zorgde dat ik niet mee kon doen voor de zege. Het draaide daarna volledig om het beperken van de schade. Tweede was daardoor het maximaal haalbare voor mij in deze race. Het seizoen duurt echter nog lang. Ik denk dat ik elke sessie dichter bij hem aan het komen ben.” Of hij er vertrouwen in heeft dat hij het Verstappen moeilijk kan maken? “Ja, absoluut. Ik voel me comfortabel in deze auto. Ik ga mijn best doen.”

