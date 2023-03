Perez grijpt pole in Jeddah na technisch malheur voor Verstappen

Hij mag afgelopen week dan ziek zijn geweest, op de baan staat dit weekend geen maat op Max Verstappen. De Nederlander sloot alle drie de oefensessies bovenaan af en was in Jeddah dan ook de torenhoge favoriet voor de pole-position. Bij het ingaan van de kwalificatie leek de volledige eerste startrij gereserveerd voor Red Bull. Maar een gebroken aandrijfas besliste anders.

In Q1 was er nog geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen. Hij reed een tijd van 1.28.761, waarmee hij met ruim verschil de rapste was op het ultrasnelle stratencircuit aan de Rode Zee. Sergio Perez klokte de tweede tijd, maar moest al een halve seconde toegeven op zijn teamgenoot.

Tijdens de eerste run in Q2 ging het echter mis bij Verstappen. Nadat hij eerst al een heftig momentje beleefde aan het begin van zijn eerste snelle ronde, kreeg hij vervolgens te maken met een technisch probleem. De Limburger wist de auto terug op lage snelheid terug te brengen naar de pits, waar de monteurs in allerijl aan de slag gingen in een poging de RB19 weer op te lappen. Hun inzet was vergeefs. Een gebroken aandrijfas betekende dat Verstappen kon uitstappen. De Nederlander moet de tweede race van 2023 hierdoor als vijftiende aanvangen.

Moeilijke kwalificatie voor De Vries

Voor landgenoot Nyck de Vries leek de kwalificatie op voorhand al een zware opgave te worden. De AlphaTauri-coureur miste de volledige derde training doordat zijn power unit vervangen moest worden, terwijl hij de baantijd maar wat goed had kunnen gebruiken aangezien hij als enige nog niet eerder in Jeddah heeft gereden.

De kwalificatie begon al niet lekker voor De Vries. De 28-jarige coureur uit Uitwellingerga was net aan zijn eerste vliegende ronde van de dag begonnen toen hij bij de eerste bocht in een spin belandde. De Vries moest hierna terug naar de pits om een nieuw setje banden te halen. Zijn beste tijd bedroeg uiteindelijk 1.30.224, waarmee hij zondag achttiende staat op de grid. Ook teamgenoot Yuki Tsunoda was na het eerste deel van de kwalificatie klaar. Hij eindigde met de zestiende tijd aan de verkeerde kant van de streep. Voorafgaand aan het weekend werd nog de hoop uitgesproken dat het circuit van Jeddah beter bij de AT04 zou passen, maar vooralsnog heeft AlphaTauri weinig in de melk te brokkelen in Saudi-Arabië.

De Vries was overigens niet de enige die tijdens de openingssessie van de kwalificatie spinde. Ook Fernando Alonso ging in het rond. De Spanjaard verloor bij de tweede bocht de controle over zijn Aston Martin AMR23. Logan Sargeant zag zijn eerste rondetijd geschrapt worden wegens track limits en maakte vervolgens een schuiver van jewelste bij bocht 22, waarbij hij van geluk mocht spreken dat hij niet in de muur was geëindigd. De Amerikaan was daarna nog net op tijd bij start-finish om nog een laatste snelle ronde in te zetten, maar toucheerde de muur bij het uitkomen van de eerste bocht waarna hij zijn Williams aan de kant moest zetten. Hij eindigde de kwalificatie zodoende zonder tijd en zal de tweede race van het seizoen hierdoor achteraan moeten beginnen. Ook teamgenoot Alexander Albon en McLaren-coureur Lando Norris, die geen tweede run kon doen wegens problemen met zijn auto, vonden hun Waterloo in Q1.

Perez neemt favorietenrol over

Nadat Verstappen door een gebroken aandrijfas niet meer van de partij was, klokte Perez de snelste tijd in Q2. De Mexicaan ging rond in 1.28.635 en bleek daarmee een tiende sneller dan Alonso. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz lieten op drie tienden de derde en vierde tijd noteren. Voor de laatste plekken in Q3 werd het bijzonder spannend, aangezien het zeer dicht bij elkaar zit in het middenveld. Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu en Kevin Magnussen kwamen slechts een fractie van een seconde tekort om door te gaan en met Valtteri Bottas op P14 was ook de tweede Alfa Romeo uitgeschakeld.

Bij het ingaan van Q3 was er geen twijfel over mogelijk wie nu de favoriet was voor de pole. Na het wegvallen van Verstappen was het aan Perez om de pole-position binnen te tikken. Alonso bracht aan het begin van het laatste kwalificatiedeel het spel op de wagen door 1.28.925 te rijden, waarna Leclerc, die sowieso geen pole zou pakken vanwege een gridstraf van tien plekken, P1 van hem overnam door in 1.28.757 over de streep te komen. Behalve Leclerc ging ook George Russell sneller dan Alonso. De Mercedes-rijder liet bij zijn eerste poging 1.28.872 noteren. Daarna was het wachten op wat Perez ging rijden. De coureur uit Guadalajara, die een jaar geleden zijn allereerste pole in de Formule 1 behaalde op het circuit van Jeddah, voltooide zijn eerste ronde in Q3 in 1.28.265, waarmee hij een halve seconde los was van de rest.

Alonso klom met zijn tweede vliegende ronde op naar P2 dankzij een 1.28.730. In het kielzog van de Spanjaard ging Lance Stroll paars in de eerste sector. De Canadees reed echter een povere laatste sector, waardoor hij genoegen moet nemen met de zesde tijd. Leclerc verbeterde zich naar 1.28.240, waarmee hij naar de tweede stek in de tijdenlijst ging. Maar doordat de Monegask dus een gridstraf heeft, kan Alonso alsnog plaatsnemen op de eerste rij. Russell klokte de vierde tijd met 1.28.857, wat de derde startpositie betekent. De Brit heeft zondag Sainz naast zich op de startopstelling; de Spanjaard bracht zijn Ferrari naar 1.28.931. Stroll schuift door de straf van Leclerc op naar de vijfde plek op de grid. Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Pierre Gasly waren goed voor zevende tot en met de tiende tijd en gaan eveneens een plek vooruit. Leclerc hield de schade met de tweede tijd nog aardig beperkt: hij start zondag vanaf P12.

De tweede race van het F1-seizoen 2023 begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Topfavoriet Max Verstappen moet strijdperk vroegtijdig verlaten

Startopstelling F1 Grand Prix van Saudi-Arabië: