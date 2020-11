Perez: "Heb al opties om in 2022 terug te keren in de Formule 1"

De toekomst van Perez is ongewis sinds Racing Point, dat volgend jaar verder gaat als Aston Martin, twee maanden geleden bekendmaakte de coureur uit Guadalajara na dit seizoen te vervangen voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Perez maakte bij het ingaan van het raceweekend in Bahrein duidelijk dat er nu nog twee mogelijkheden voor hem zijn voor 2021: zijn carrière vervolgen als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing of een sabbatical nemen. Tijdens een online persconferentie met de Mexicaanse media gaf Perez aan dat die situatie nog altijd onveranderd is, maar dat hij al wel opties heeft voor 2022.

“Er zijn maar twee opties. Red Bull heeft gezegd dat ze zullen wachten tot het einde van het seizoen, de andere optie is om een sabbatical te nemen en te wachten op een goede optie voor 2022”, deed Perez nog eens uit de doeken in een Zoom-sessie, die ook door Motorsport.com werd bijgewoond. “Er is geen andere raceklasse die mij voldoende zou motiveren. Als het geen Formule 1 wordt, dan wil ik wat tijd voor mezelf nemen om te kijken wat ik verder met mijn leven wil gaan doen, zowel privé als professioneel. Als ik iets doe, dan moet ik daar honderd procent achter staan en op het moment is er geen klasse die mij wat lijkt.” Waarop hij onthulde: “Ik heb al opties om in 2022 terug te keren in de Formule 1, dus dat zou geen probleem zijn.”

Perez zou ook een aanbod van een topteam hebben gekregen om volgend jaar als reservecoureur aan de slag te gaan, maar voor een dergelijke rol lijkt de negenvoudig podiumklant niet te porren. “Die mogelijkheid is er. Ik zou bij een van de grote teams in de F1 reserve kunnen worden. Maar ik weet niet of ik wel trek heb om als reserve naar alle races af te reizen”, aldus de coureur, die sinds 2011 actief is in de Formule 1. "Volgend jaar zijn er 23 races en dan ben ik al die tijd van huis en weg van mijn familie, zonder dat ik ook maar een meter rijd. In deze fase van mijn carrière heeft dat niet mijn belangstelling, maar we zijn er nog over aan het praten, over de mogelijkheid om dan minder races bij te wonen."

Omdat niets zeker is in de wereld van de Formule 1 - Perez had immers een contract om tot eind 2022 voor zijn huidige team te blijven rijden - benadert hij de laatste twee wedstrijden van het seizoen 2020 wel als zijn laatsten in de F1. “We weten niet wat er gaat gebeuren. Ik ga ervan uit dat het mijn laatste twee Formule 1-races zijn. Ik reis samen met mijn familie, omdat ik niet weet wat er na Abu Dhabi gaat gebeuren.” Perez ging ook nog even in op zijn vroegtijdige vertrek bij Racing Point. “Er lag een driejarig contract, maar er zat een clausule in waardoor ze de overeenkomst voortijdig konden beëindigen zonder dat daar een penalty op stond.”

