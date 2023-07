Het was voorafgaand aan het weekend in Hongarije een van de meest gestelde vragen: zou Sergio Perez een einde kunnen maken aan zijn slechte kwalificatiereeks? De Mexicaanse Red Bull-coureur pakte in Miami nog pole, maar zou na zijn crash in Q1 in Monaco vijf weekenden op rij niet doorgaan naar Q3. Op de Hungaroring maakte Perez een einde aan die dramatische reeks, al was dat nog steeds niet met het gewenste resultaat. Waar teamgenoot Max Verstappen de tweede tijd noteerde, kwam Perez niet verder dan de negende tijd. Daardoor staat hem op het circuit waar inhalen lastig is een grote uitdaging te wachten.

Wel is het een stap vooruit ten opzichte van voorgaande weekenden. Perez gaf aan dat hij toe was aan een vlekkeloos weekend en hoewel de negende tijd niet perfect is, ziet hij het wel als iets positiefs dat hij Q3 bereikte. "We hebben van tijd tot tijd ook een zeer sterke pace laten zien", zegt Perez. Hij wijst wel naar het bandenexperiment, waarbij coureurs maar elf in plaats van dertien bandensets hebben en daarbij in de kwalificatie voorgeschreven kregen welke compounds ze moesten gebruiken, als oorzaak van de matige tijd in Q3. "Met dit format speelden we te veel met het voorbereiden van de banden. Ik had een slechte eerste sector, ik verloor daar anderhalve tiende ten opzichte van mijn vorige tijd. Zonder dat [format] had ik P4 moeten zijn, maar goed. Ik geloof dat we een goede raceauto onder ons hebben."

Ook al is inhalen een uitdaging op de Hungaroring, heeft Perez er alle vertrouwen in dat hij voor een goed resultaat kan gaan in de 70 ronden tellende race. "Ik ben optimistisch. Ik geloof echt dat ik voor het podium kan vechten", laat de nummer twee van het kampioenschap optekenen. Daarmee laat hij het slechte begin van het weekend ook snel achter zich. Hij crashte namelijk al in zijn eerste vliegende ronde in de eerste vrije training. Hij heeft zich dus wel kunnen resetten, maar dat is 'nooit makkelijk' volgens Perez. "Want je wil dat soort fouten niet maken", geeft hij aan. "Maar zoals ik het zag, moest ik niet achteromkijken, maar vooruitkijken. Ik leer ervan en laat alles achter me." De coureur uit Guadalajara spreekt van een 'goed weekend' tot nu toe. "Ik bedoel, als je naar de marges kijkt, kunnen een paar tienden je leven veranderen. Maar ik ben optimistisch voor morgen. Uiteindelijk maakt het alleen maar uit waar we morgen eindigen", besluit Perez.