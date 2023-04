Perez na P3 in kwalificatie: “Het vertrouwen komt weer terug”

Na een moeizaam verlopen weekend in Australië moest Sergio Perez zich naar eigen zeggen resetten. De Mexicaan maakte tijdens de derde training in Melbourne een uitje door de grindbak en belandde in de kwalificatie opnieuw in de kiezels, waardoor hij de race achteraan moest aanvangen. Uiteindelijk werd hij nog vijfde in de Grand Prix van Australië, na uit de pitstraat te zijn vertrokken.

In Baku verloopt het weekend vooralsnog een stuk voorspoediger. In de kwalificatie streed hij samen met Max Verstappen en Charles Leclerc om de pole-position. Uiteindelijk noteerde hij de derde tijd. “De kwalificatie begon heel lastig door de rode vlaggen die we hadden tijdens Q1 en het feit dat je tijdens die sessie vast wil houden aan dezelfde set banden”, blikt Perez terug. “Dat maakte het moeilijk qua banden op temperatuur brengen, terwijl het sowieso al een uitdaging was om zonder fouten te maken door te gaan, aangezien we niet veel konden trainen. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje teleurgesteld ben om nu derde te staan, want ik heb het gevoel dat er meer in had gezeten. Mijn laatste ronde was niet top. Maar als er een plek is waar je kunt inhalen, dan is het hier wel.”

Over wat er precies mankeerde aan die laatste ronde, zegt Perez: “Ik denk dat ik bij de derde bocht meer dan een tiende verloor. Ik ging daar heel diep. Maar over het geheel genomen was het gewoon geen vlekkeloze ronde. Je hebt hier ook zoveel bochten die met elkaar een combinatie vormen. Als je bijvoorbeeld bocht 6 niet goed neemt, zal bocht 7 bij voorbaat tricky worden. Het was dus geen heel goede ronde. Ik denk dat ik meer snelheid had dan ik heb laten zien. Maar ik zit in het gevecht. Het was een lastige kwalificatie en we hadden maar weinig tijd om ons voor te bereiden, dus het belangrijkste was om onszelf een goede uitgangspositie te geven voor zondag.”

Belangrijker nog dan het resultaat in deze kwalificatie is wellicht dat Perez zich herpakt lijkt te hebben na het teleurstellende weekend in Australië. “Ik ben mijn vertrouwen terug aan het krijgen”, beaamt hij. “Door wat er in Melbourne gebeurd was, had mijn vertrouwen een behoorlijke deuk opgelopen. Maar om dan na een break van drie weken vrijwel direct de kwalificatie in te gaan en weer vol vertrouwen in de remmen te gaan - en het draait hier allemaal om remmen - is volgens mij een teken dat ik weer op de goede weg ben.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan