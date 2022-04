De Mexicaanse coureur beleefde met een zevende tijd een tegenvallende kwalificatie. In de eerste F1-sprintrace van het seizoen stond er dus een inhaalwedstrijd op het programma. Daar begon Sergio Perez meteen na de start al mee. Fernando Alonso en Daniel Ricciardo moesten de Mexicaan net na de eerste bocht meteen al voor zich dulden. Het volgende slachtoffer werd Kevin Magnussen, die met DRS vrij eenvoudig gepasseerd werd. Uiteindelijk was Lando Norris aan de beurt en na die inhaalactie nestelde Perez zich op de derde positie en liep ook nog flink in op Max Verstappen en WK-leider Charles Leclerc. Dat duo bleek nog iets te ver weg, maar Perez kan terugblikken op een prima race.

"Het was belangrijk om de schade te beperken na de kwalificatie van gisteren", zei Perez kort nadat hij uit de RB18 was geklommen en een medaille in ontvangst had genomen. "Door al die rode vlaggen kwamen we in de problemen, waardoor we op het moment dat het moest geen goed rondje reden. We hebben het echter voor elkaar gekregen om vandaag de schade te herstellen en ik denk dat we in een onwijs goede positie zitten voor het gevecht dat morgen gaat plaatsvinden." Perez sluit aan achter Leclerc (P2) en teamgenoot Verstappen (P1). "Het zou fantastisch zijn om een een-tweetje te scoren. Voor ons zou dat geweldig zijn, maar waarschijnlijk niet voor de tifosi", lacht de Mexicaan. "We gaan het in ieder geval proberen."