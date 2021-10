Op de natte baan in Turkije moest Lewis Hamilton zich door een gridstraf naar voren vechten. In de 35ste ronde lag de Brit op de vijfde plaats en vond hij Sergio Perez op zijn weg. Het duo reed een groot deel van de ronde wiel-aan-wiel, maar de Red Bull Racing-coureur wist zijn tegenstander erachter te houden. Perez onthulde na de race dat Hamilton hem op een slecht moment trof, aangezien hij moeite had om de eerste set intermediates in goede conditie te houden.

“Het was op dat moment heel intens, Lewis haalde me op het slechtste moment in de race bij. Ik was op dat moment echt aan het worstelen met mijn banden”, gaf Perez uitleg. “De eerste stint was verschrikkelijk moeilijk, zeker tegen het einde toen Lewis vrij snel was. Hij was op dat moment de snelste auto op de baan, het was een aardige uitdaging om hem erachter te houden. Het was een mooi gevecht, ik moest zelfs de kegel bij de ingang van de pits ontwijken. Het was een mooi duel en het lukte om ervoor te blijven.”

Met het afhouden van Hamilton speelde Perez een grote rol in de wedstrijd van Max Verstappen, die de leiding in het wereldkampioenschap veroverde. Hamilton eindigde op de vijfde plaats terwijl Perez voor het eerst sinds de Franse Grand Prix in juni weer op het podium stond. De Mexicaan kende sindsdien niet zijn beste periode. Gevraagd hoe groot de opluchting was na het podium op Istanbul Park, zei hij: “We hebben de laatste races zoveel pech gehad. In Monza stond ik op het podium, maar kreeg ik straf. In Rusland stond ik met drie ronden te gaan ook op het podium. Dit [succes] zat er al een tijd aan te komen. Het is prachtig, zeker in een race als deze waar ik me niet comfortabel voelde in de auto en ten opzichte van de Mercedessen niet zo snel was.”

Op zaterdag stond Perez nog zevende op een halve seconde van Verstappen. Hij had in de beslissende Q3-sessie nog maar één nieuwe set banden over. Het was de enige tegenslag in een verder sterk weekend van de Mexicaan. “In de kwalificatie konden we onze potentie niet laten zien, we hadden een agressieve strategie en dat zorgde ervoor dat we uiteindelijk op achterstand stonden. Die paar tienden in de kwalificatie hadden we best kunnen gebruiken, voor de rest was het tempo dit weekend behoorlijk goed en ik weet zeker dat het in de kwalificatie ook veel beter had gekund. Ik begrijp de auto inmiddels een stuk beter en het voelt steeds beter.”