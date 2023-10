Perez over crash: “Op het verkeerde moment op de verkeerde plek”

Door het uitvallen van Sergio Perez was zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen zeker van diens derde wereldtitel in de Formule 1. De 33-jarige coureur uit Guadalajara denkt dat hij zelf niet veel had kunnen doen om de crash met zijn oud-teamgenoten Esteban Ocon en Nico Hülkenberg te voorkomen. “Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plek”, zei Perez toen Motorsport.com hem naar het moment vroeg.

“Het begin van de race was niet heel goed, aangezien ik op de medium band reed. Die band bood aan het begin van de wedstrijd nauwelijks grip”, vervolgde Perez. “Maar we konden ons herstellen en boekten goede progressie. Toen ik nog meer progressie aan het maken was, maakten we helaas contact en daar heb ik de prijs voor betaald. Ik had veel schade aan mijn wagen. Dit was een ontzettend frustrerende dag, maar zondag is een nieuwe dag en dan gaan we weer ons best doen.”

Ocon zat aan de binnenkant bij de botsing, met Hülkenberg naast zich. De Fransman had geen idee dat Perez zich inmiddels aan de andere kant van de Haas bevond. “Ik had de zachte band en had dus een goede start”, aldus Ocon. “We wonnen een mooi aantal posities, van P10 naar P7, en hadden mooie gevechten, bijvoorbeeld met Fernando Alonso. Helaas vielen we terug en waren we meer aan het verdedigen dan aan het aanvallen. Vervolgens hadden we het moment waarop we met zijn drieën naast elkaar reden. Ik kreeg een tik op mijn rechter achterwiel en het volgende dat ik zag toen ik mijn ogen opende, was dat ik in de grindbak stond. Uiteraard wist ik dat Nico er was, maar het was onmogelijk voor mij om ook Sergio aan de rechterkant te zien. Met zijn drieën naast elkaar door die bocht is helaas geen goed idee, dus ik denk dat het een race-ongeluk is.”

Hülkenberg dacht dat punten haalbaar waren

“Het gebeurde allemaal heel snel. Heel ongelukkig”, vulde Hülkenberg aan. “Ik viel Esteban aan in de eerste bocht en kwam aan de buitenkant terecht. Daar lag heel weinig grip met al het zand, maar ik kruiste onderdoor en had een goede exit uit bocht 1. We gingen naast elkaar bocht 2 in. Terwijl ik met Esteban in gevecht was en vooral hem zag, zag ik Checo pas heel laat. Ik wist dat het heel krap zou worden, dus ik probeerde de situatie te redden. Het was echter te laat. Heel ongelukkig voor ons alle drie.”

Hülkenberg begrijpt dat Ocon niet kon weten dat Perez zich aan de buitenkant bevond. “Ik wil hem graag de schuld geven”, lachte de Duitser over de Alpine-rijder. “Maar dat kunnen we niet, omdat ik denk dat hij Checo niet kon zien. Derhalve dacht hij waarschijnlijk dat ik ruimte had om verder naar rechts te gaan. Het hoort erbij, maar het is wel frustrerend omdat het er op mediums goed voor ons uitzag. Ik denk dat we één of twee punten hadden kunnen pakken, dus dit is ontzettend frustrerend voor ons.”

Video: De crash van Perez, Ocon en Hülkenberg in Qatar