Sergio Perez heeft het momenteel lastig in de RB18, zoals afgelopen zondag duidelijk te zien was in de Grand Prix van Frankrijk. Een echt stijgende lijn was vrijdag op de Hungaroring nog niet echt te zien. De Mexicaan klokte in de eerste vrije training een zesde tijd, met ruim acht tienden verschil naar de snelste man Carlos Sainz. In de tweede sessie zakte de Red Bull-coureur nog verder naar beneden in de lijst. Uiteindelijk werd het gat naar de snelste man op vrijdag, genaamd Charles Leclerc, bijna een seconde. Er ligt nog genoeg werk op de plank en Perez hoopt vurig dat het zaterdag gaat regenen.

"Ik heb meerdere zaken geprobeerd om ervoor te zorgen dat ik me comfortabeler ga voelen in de auto", trapt Perez af. "We hebben daardoor een redelijk beeld gekregen van de stand van zaken, hopelijk lukt het ons om zaterdag te tonen wat we in de trainingen geleerd hebben. Ik hoop ook dat ik hiermee de snelheid met weinig en veel brandstof kan verhogen. Ik ben ieder geval wel optimistisch, al zien de Ferrari's er weer ontzettend sterk uit."

Want zoals vermeld heeft Perez duidelijk een flinke achterstand op Leclerc en Sainz. "Ze zijn gewoon zeer snel." Toch kan de Red Bull-coureur een gelukje krijgen. Het is al weken snikheet op het circuit nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest, al is de voorspelling voor zaterdag dat er veel water gaat vallen. Dat is juist wat de Mexicaan nu goed kan gebruiken. "Hopelijk gaat die regen dus vallen en wordt de boel door elkaar gegooid. Het is zaak dat we er goed bij gaan zitten. We hebben in de oefensessie ook best wat zaken geleerd, dus het is nu zaak om de boel samen te brengen."

