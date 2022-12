Perez optimistisch voor 2023: “Alles gaat de goede kant op”

De Formule 1-carrière van Sergio Perez leek eind 2020 te einde, ware het niet dat Red Bull in hem een betere wingman voor Max Verstappen zag dan Alexander Albon, die niet in staat bleek om de Nederlander enige ruggensteun te geven in de races. De coureur uit Guadalajara stelde zich tijdens zijn eerste jaar bij Red Bull dienstbaar op en bood de Limburger op belangrijke momenten de helpende hand, bijvoorbeeld door Lewis Hamilton op te houden tijdens de laatste Grand Prix in Abu Dhabi. In 2022 hoopte hij zelf een gooi naar de wereldtitel te kunnen doen, maar na een sterke openingsfase van het seizoen moest hij toezien hoe Verstappen steeds beter begon te presteren met de RB18, terwijl hij zelf juist moeite kreeg om het maximale uit de Red Bull te halen.

“Het seizoen kende een moeizame start door de problemen met de betrouwbaarheid die we aan het begin van het jaar hadden. Maar later waren we behoorlijk competitief en zeer consistent”, blikt Perez, die afgelopen vrijdag bij het FIA-gala in Bologna de beker voor de derde plaats in de WK-stand overhandigd kreeg, terug op het voorbije jaar. “Daarna volgden er een paar slechte races waardoor ik achterop raakte ten opzichte van Max, al waren er nog wel goede puntenfinishes, podiumplaatsen en een paar overwinningen. En tijdens de laatste acht races hadden we de boel weer op de rit, waardoor we aan het einde van het seizoen een vrij intens gevecht kregen met Charles en Ferrari.”

Perez zegt dat hij zich afgelopen seizoen een stuk comfortabeler voelde in het team dan tijdens zijn eerste jaar bij de Brits-Oostenrijkse formatie. “Het is behoorlijk intens om bij een nieuw team aan de slag te gaan en COVID-19 maakte het er niet gemakkelijker op om iedereen om mij heen te leren kennen”, aldus Perez, die voor zijn overstap naar Red Bull zeven seizoenen voor hetzelfde team had gereden. “Het was lastig, maar ik kan voelen dat het allemaal steeds beter aan het worden is. Ik had vrijdagochtend een ontbijt met al mijn engineers en we hadden nu al het gevoel dat we volgend jaar weer beter voorbereid zullen zijn dan afgelopen jaar. Het gaat dus allemaal zeker de goede kant op.”