Perez opnieuw niet in Q3: “Kwalificatie was een rommeltje”

Net als andere coureurs koos Sergio Perez ervoor om het tweede deel van de kwalificatie in Montreal te beginnen met een snelle ronde op intermediates, waarna hij overstapte op slicks. Daarna ging het echter weer regenen en belandde hij bovendien in het verkeer achter Valtteri Bottas. De 33-jarige coureur uit Guadalajara neemt zijn team Red Bull niets kwalijk, aangezien de gekozen strategie een gezamenlijke beslissing was.

“Het was eigenlijk een halve ronde te laat en de positie op de baan was vervolgens heel slecht met de Alfa Romeo voor ons”, zegt Perez in gesprek met onder meer Motorsport.com over het moment dat hij naar slicks wisselde. “Toen de slicks eenmaal op temperatuur waren, begon het harder te regenen en besloten we weer naar binnen te gaan. We gingen terug naar intermediates, maar toen was het al te laat. Het was echter altijd al het plan om eerst één ronde te rijden op inters en daarna over te stappen op slicks.”

Perez benadrukt dat hij het eens was met die aanpak. “We hebben dit besluit samen genomen, maar het heeft niet gewerkt. Het was een gok, gezien de omstandigheden op de baan”, vervolgt de zesvoudig Grand Prix-winnaar. “We kwamen vier of vijf tienden tekort, maar het hing allemaal af van de omstandigheden. Er zat zeker veel meer potentie in de auto, maar we hebben de ronde gewoon niet gereden op het moment dat het kon."

Daarmee was Perez voor het derde raceweekend op rij al vóór Q3 klaar. Dat is geen ideale situatie, weet hij. “Ik voel me zeker niet geweldig, ik maak geen fijne periode door”, beaamt hij. "Maar we hebben ons al vaker naar voren gewerkt. Deze race is een nieuwe kans om hopelijk weer veel punten te scoren. De kwalificatie was gewoon een rommeltje. Als we hier en daar een halve ronde eerder waren geweest, had het er heel anders uitgezien en hadden we een goede dag gehad. We moeten gewoon blijven werken en dan komt het wel naar ons toe. We gaan ons best doen om naar voren te komen. Dat wordt niet eenvoudig, maar we gaan er alles aan doen.”

F1-update: Onze terugblik op de kwalificatie in Canada