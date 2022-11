Waar de andere negen deelnemers aan Q3 in de Braziliaanse kwalificatie allemaal op slicks naar buiten gingen, werd Charles Leclerc met intermediates op pad gestuurd. Deze keuze van Ferrari pakte verkeerd uit: het was nog te vroeg voor inters, waardoor Leclerc zonder rondetijd op P10 strandde. De Monegask heeft zaterdag Sergio Perez naast zich op de vijfde startrij van het Autodromo José Carlos Pace. De Red Bull-coureur werd in zijn vliegende ronde naar eigen zeggen opgehouden door Leclerc.

“Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, aldus Perez. “Ik had geen idee wat Ferrari en Leclerc aan het doen waren, maar het was heel duidelijk dat hij in zijn outlap te langzaam was op intermediates. Ik dacht dan ook dat hij naar binnen zou komen voor slicks, dat leek me duidelijk. Hij bleef echter voor me rijden, waardoor ik mijn ronde achter hem heb afgewerkt. Dat betekende helaas dat ik veel tijd verloor.”

Anders had hij veel verder naar voren kunnen staan, vertelt Perez. “Je weet nooit wat erin had gezeten, maar we hadden zeker weten veel hoger kunnen staan. Een plek in de top-drie had mogelijk moeten zijn, maar helaas starten we op P9. Ik ben super teleurgesteld over dit resultaat”, zegt de viervoudig Grand Prix-winnaar. Hij blijft wel positief over het vervolg van het weekend. “We gaan hard ons best doen om ons hiervan te herstellen en om in de punten te komen.”

Perez en Leclerc strijden achter wereldkampioen Max Verstappen om de tweede plek in het WK. Perez verdedigt in Sao Paulo vijf punten voorsprong op zijn Ferrari-concurrent: 280 om 275.

Video: Leclerc op inters naar buiten in kwalificatie GP Brazilië