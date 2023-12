Na 22 races had Sergio Perez de tweede plaats in het kampioenschap veiliggesteld en daarmee de Red Bull-top tevreden gesteld, aangezien hij het team hiermee samen met Max Verstappen de unieke 1-2 bezorgde. Toch was het geen makkelijk seizoen voor Perez, die na de eerste vier races van het seizoen een duidelijk doel had: de titel. In Miami kon de Mexicaan nog eens toeslaan dankzij zijn pole-position, maar het was Verstappen die de race vanaf de negende plaats won en zo een harde klap uitdeelde aan zijn teamgenoot. Het was het begin van een moeilijk jaar voor Perez, die vanaf Barcelona begon te worstelen en Q3 vijf weekenden op rij niet wist te behalen. In Hongarije slaagde hij er wel weer in, maar de negende startplaats in wat duidelijk de sterkste auto van het veld was voerde de druk alleen maar op.

Die druk nam alleen maar toe door de verhalen over een mogelijke terugkeer van Daniel Ricciardo bij het topteam, aangezien de Australiër halverwege het seizoen Nyck de Vries verving bij zusterteam AlphaTauri . Het breekpunt bereikte Perez in Qatar. Verstappen won die race terwijl Perez tachtig seconden later pas over de finish kwam. Die race was voor hem doorslaggevend, aangezien hij na dat weekend besloot om in de fabriek veel simulatorwerk te verrichten en te vergaderen met zijn engineers om stappen vooruit te zetten.

Gevraagd door Motorsport.com in een rondetafelgesprek met een paar journalisten waarom Perez wachtte tot na Qatar om actie te ondernemen en een brainstormsessie te eisen, antwoordt hij: "Omdat Qatar echt het slechtste weekend was dat ik me in tijden kon herinneren, waarschijnlijk mijn slechtste weekend ooit in de sport. Het was zo'n slecht weekend dat ik echt het gevoel had van: 'Zo slecht kan ik niet zijn, er is iets aan de hand'. Met raceweekenden die kort achter elkaar volgen heb ik het gevoel dat er soms niet genoeg tijd is om het echt allemaal door te nemen."

"Ik had dus het gevoel dat we echt even de tijd moesten nemen om ervoor te zorgen dat we begrijpen welke kant we zouden opgaan", vervolgt Perez. "Natuurlijk hadden we een nadeel in de afstelling van de auto, waar we weekend na weekend mee speelden maar nooit echt vooruitgang in boekten. Maar toen we daar eenmaal bovenop waren, begrepen we een heleboel dingen die we probeerden te compenseren. En dat betekende eigenlijk gewoon dat we de dingen niet gewoon goed deden. Ik denk dat dat echt heel goed is geweest aan onze kant. Ik bedoel, het was slecht dat het gebeurde, maar op een bepaalde manier was het heel goed omdat het ons team echt heel erg heeft versterkt."

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez bezorgde Red Bull de 1-2, maar kende genoeg moeilijke perioden.

'Niet iemand die zo zijn carrière beëindigt'

Als gevolg van zijn worstelingen bij Red Bull gingen er dit seizoen veel verhalen rond over een mogelijk vervroegd vertrek van Perez. Hij beschikt over een contract voor 2024 en benadrukt dat hij geen enkel moment overwoog om er zelf de stekker uit te trekken. "Nee, dat zou natuurlijk de makkelijkste weg zijn geweest, want het was soms erg zwaar", zegt Perez stellig. "Maar ik ben niet iemand die in deze fase van zijn carrière opgeeft en bereid is om mijn carrière op die manier te beëindigen. Dat heb ik nooit overwogen. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die ik heb en ik ben niet iemand die mensen om me heen de schuld geeft van de resultaten. Uiteindelijk nam ik de verantwoordelijkheid op me en ik heb het tij behoorlijk moeten keren."

Door alle geruchten over een mogelijk vertrek, of dat hij vervangen zou worden, verloor Perez wel plezier in de Formule 1. "Om eerlijk te zijn, dacht ik er niet echt over na als coureur zijnde. Ik ben er meer op gefocust om ervoor te zorgen dat ik kon genieten van de weekenden. Ik had een paar weekenden die zo lastig waren, dat het niet leuk was. Ik ben hier omdat ik nog steeds houd van wat ik doe en omdat ik nog steeds veel plezier heb, ik geniet er enorm van. Dat was mijn voornaamste focus: dat we het tij echt zouden keren. Ik heb het een paar maanden heel moeilijk gehad, laat ik het zo zeggen. Ik ging van vechten voor het kampioenschap naar in een lastig parket zitten en geen vertrouwen hebben in de auto. Maar ik weet uiteindelijk ook, als je voor Red Bull wil rijden, hoe mentaal sterk je moet zijn. Dat is waar ik ook sterker in ben geworden. Je leert zo veel van de slechte dagen, veel meer dan van de goede dagen."

In Mexico liet Perez zich van zijn strijdvaardige kant zien. Na een uitstekende start probeerde hij buitenom de leiding over te nemen, maar wat volgde was contact met Charles Leclerc en einde race na één bocht. Of dat zijn houding over het seizoen samenvatte, wetende dat hij niet meer voor de titel streed? "Ja, eigenlijk wel. Ik had echt het gevoel dat ik een echte mogelijkheid had om als eerste bocht 1 in te gaan als ik het volhield. Helaas lukte dat niet, maar het had een geweldig resultaat kunnen zijn. Als ik voor de titel strijd, dan kun je niet zo agressief zijn. Gaat het om de tweede plaats, dan is het een ander verhaal."

Perez weet dat het voor 2024 beter moet, maar ziet zijn aanpak sinds de Grand Prix van Qatar als bemoedigend. "Ik zeg altijd dat mensen alleen herinneren waar je bent geëindigd in Abu Dhabi, maar ik ben me bewust van het jaar dat ik heb gehad. Ik heb veel geleerd en ben blij hoe we het tij hebben weten te keren dit seizoen. We zijn er echt sterker uitgekomen dan voorheen en hebben die slechte dagen goed benut."