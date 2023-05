Sergio Perez trapte het Grand Prix-weekend in Monaco vrijdagmiddag af met de vierde tijd in de eerste vrije training. De Mexicaan moest iets meer dan zes tienden toegeven op snelste man Carlos Sainz. In de tweede oefensessie viel Perez wat terug. Hoewel het gat naar de nummer één, ditmaal Max Verstappen, was geslonken - het verschil bedroeg nu nog 0.529 seconde - leverde de nummer twee in de WK-stand wel een aantal posities in. Perez sloot de dag af op de zevende plek, kort achter Lewis Hamilton. De man uit Guadalajara is van mening dat de afstelling nog wel wat beter kan.

"Om eerlijk te zijn was het qua snelheid in de auto geen geweldige dag", zegt Perez over de vrijdag in Monaco. "De eerste vrije training verliep in ieder geval beter dan de tweede. Er ligt, gezien de doorgevoerde wijzigingen, nog genoeg werk op de plank om naar te kijken. Het is zaak dat we voorafgaand aan de kwalificatie de beste stukjes bij elkaar krijgen. Ik moet met de jongens gaan zitten en alles doornemen. Want elke milliseconde kan het verschil maken." Op de vraag of het qua afstelling om kleine veranderingen gaat, antwoordt hij. "Het zijn inderdaad kleine dingen. Er is niets geks aan de hand."

Met elke milliseconde doelt Perez op de kleine verschillen tussen Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin. De drie Formule 1-teams doen in de nauwe straten van Monte-Carlo nauwelijks voor elkaar onder. In Monaco is een goede snelheid in de kwalificatie op zaterdag belangrijker dan het hebben van een goede pace in de race op zondag en juist over een enkele ronde zijn Ferrari en Aston Martin dit jaar erg sterk gebleken. "Het wordt een flinke uitdaging en een interessante sessie", aldus de winnaar van de 2022-editie van de GP van Monaco over de kwalificatie. "Het is van belang om de banden goed onder controle te krijgen en ze op het juiste moment in de juiste window te krijgen."

Video: Perez heeft momentje met Sainz en Hülkenberg tijdens VT2