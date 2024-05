Volgens informatie van deze website is Sergio Pérez dicht bij een contractverlenging met Red Bull Racing. De verbintenis van de Mexicaan loopt aan het eind van dit kalenderjaar af, waardoor het tweede Red Bull-zitje een interessante positie leek in het vroeg ontplofte silly season. Ondanks de mindere weekenden in Imola en Monaco blijkt Pérez echter 'gewoon' favoriet voor een langer verblijf bij het kampioensteam in Milton Keynes. Volgens informatie uit de paddock zou het een kwestie van dagen of weken moeten zijn voordat de nieuwe deal ook formeel rond is. Het sluit naadloos aan bij wat Helmut Marko donderdag tijdens een exclusief interview met de Nederlandse tak van Motorsport.com liet weten. Daarin zei hij dat Red Bull 'voor Barcelona' een duidelijk beeld heeft over de teamgenoot van Max Verstappen in 2025.

Geen Red Bull-zitje voor Sainz, wat zijn de opties voor hem?

Carlos Sainz is in eerste instantie ook aan een Red Bull-zitje gelinkt. Marko erkende in Japan dat Red Bull met hem sprak, maar voegde toe dat er een aanbod van Audi op tafel lag 'waar Red Bull niet overheen kon'. De aanstaande contractverlenging van Pérez betekent dat Sainz elders moet kijken. De Madrileen heeft daarbij twee realistische opties: het Audi-project en Williams met een lijntje naar Mercedes. Waar de eerstgenoemde optie meteen voor de langere termijn zou zijn, kan het team uit Grove juist een overbrugging vormen voor een kortere periode.

Dat Sainz die mogelijkheid achter de hand heeft, betekent ook dat hij niet meteen hoef te zwichten voor de druk die Audi op de rijdersmarkt zet. Het Duitse merk wil graag dat hij zo snel mogelijk tekent, maar Sainz heeft meermaals laten weten liever in een competitievere auto te zitten. Bij Williams zou dat laatste ook niet meteen het geval zijn, maar daar kan hij bij een klantenteam van Mercedes wel wachten om te zien wat er bij het fabrieksteam van Toto Wolff gaat gebeuren. Als Kimi Antonelli aan het eind van de rit nog niet rijp genoeg wordt geacht voor het grote werk bij Mercedes, zou er in theorie alsnog een wissel kunnen plaatsvinden. De keuze van Sainz is naar verluidt nog niet gemaakt.

Moet Tsunoda het over een langere periode laten zien?

Voor het tweede Red Bull-zitje komt de naam van Yuki Tsunoda verder nog op als kandidaat. De Japanner heeft vorig jaar Nyck de Vries verslagen en heeft dit jaar ook de overhand ten opzichte van Daniel Ricciardo. Het roept de vraag op wat hij nog meer moet doen voor een serieuze overweging bij grote broer Red Bull Racing. Toen deze website in Monaco exact die vraag aan Marko voorlegde, luidde het antwoord van de Oostenrijker: "We moeten stellen dat dit het eerste seizoen is waarin Yuki echt constant snel is en ook zijn emoties onder controle heeft, wat tot dusver het grootste probleem is geweest. Hij heeft het nu zes races bewezen." Voor een grotere kans op een Red Bull-zitje moet Tsunoda het volgens de 80-jarige topadviseur over een langere periode laten zijn, waardoor het antwoord op de vraag of 2026 meer reëel kan zijn, luidde: "Zoiets, ja." Marko liet afsluitend weten dat Pérez 'in een goede positie' zit voor contractverlenging bij Red Bull, hetgeen nu dus aansluit bij andere signalen uit de paddock.

Met medewerking van Christian Nimmervoll

Video: De zware klapper in Monaco vanuit de ogen van Sergio Pérez

Bekijk: F1 Monaco 2024: Onboard crash Sergio Perez