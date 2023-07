Perez denkt oorzaken slechte kwalificatiereeks te kennen en duikt simulator in

Alhoewel Helmut Marko tevreden is over de inhaalraces van Sergio Perez en benadrukt dat zijn positie bij Red Bull Racing niet onder druk staat ('er is ook niemand die hem kan vervangen'), kijkt de Mexicaan zelf niet voldaan terug op de voorbije Grands Prix. Perez zegevierde nog in Baku, maar werd in Miami voorbijgereden door Max Verstappen, die toen vanaf P9 op de grid kwam, en Perez heeft het daarna bergafwaarts zien gaan. De titelaspiraties die hij in Azerbeidzjan nog had, zijn bijzonder ver uit zicht geraakt en Perez moet nu vooral over zijn schouder kijken in de WK-stand.

Het is met name te wijten aan de kwalificatie-optredens. Terwijl Verstappen met de laatste vijf pole-positions aan de haal is gegaan, was Perez evenzoveel keren afwezig in Q3. In Oostenrijk wist hij vanaf P15 nog naar het podium te rijden, maar in Groot-Brittannië moest hij vanaf dezelfde startplek genoegen nemen met de zesde stek. "Niets werkte vandaag echt. Ik had zelf wel een goede start, maar daarna werd ik door Esteban Ocon van de baan gedrukt. Daardoor verloor ik enkele posities en duurde het langer dan normaal om naar voren te komen. Daarna maakte ik mijn pitstop drie à vier ronden voordat de safety car naar buiten kwam en dat was natuurlijk ook ongelukkig."

"Maar ik weet waar het probleem ligt en dat is op zaterdag. Er zijn enkele dingen die we moeten corrigeren, maar het belangrijkste is dat de snelheid er op zondag wel is. Dan worden de punten namelijk verdeeld." Waar Perez over 'enkele dingen' spreekt, heeft hij al wel een idee wat zijn beroerde kwalificatiereeks kan veroorzaken. "Ik zit maandag al meteen in onze simulator. We hebben wel enkele ideeën over de dingen waar we aan moeten werken. Ik heb er vertrouwen in dat we hier doorheen gaan komen. Ik heb in ieder geval de volledige steun van het team, van Helmut [Marko], van Christian [Horner] en van al mijn engineers. Iedereen in het team weet wat ik kan, alleen gebeurt dit soms als je jezelf niet helemaal comfortabel voelt in de auto. Dan zie je de marges net iets groter worden, al heeft bijna iedere coureur dit in zijn carrière al wel eens meegemaakt."

Perez is ervan overtuigd dat hij het lek boven gaat krijgen. "Ik sta nog steeds tweede in het wereldkampioenschap en heb er alle vertrouwen in dat ik mijn seizoen weer om kan draaien en dat ik het niveau weer kan halen dat ik moet halen", is hij strijdlustig. "Het belangrijkste is hoe je uit dit soort momenten komt. Ik weet dat ik mentaal erg sterk ben en twijfel er niet aan dat hier doorheen ga komen."

F1-update: Max Verstappen kondigt updates Red Bull aan, Norris en McLaren de sensatie op Silverstone