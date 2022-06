Perez wijt crash in kwalificatie aan koude remmen en flat spot

Terwijl Max Verstappen op full wets naar buiten ging aan het begin van het tweede kwalificatiesegment, behoorde Sergio Perez tot het groepje rijders dat op intermediates op de baan kwam. Hoewel Fernando Alonso op dat moment op die band de snelste tijd op de klokken bracht, was de conditie van de baan nog wel erg tricky voor intermediates, zo liet Alexander Albon zien door met zijn Williams van de baan te schuiven. De Thai kon echter achteruit rijden en zonder al te veel moeite zijn weg vervolgen. Maar dat laatste kan niet gezegd worden van Perez, die eveneens van het circuit gleed en in de kunststof blokken belandde. De coureur uit Guadalajara kwam met zijn voorvleugel klem te zitten, waardoor hij een lange wandeling terug naar pits moest maken en dertiende kwam te staan op de grid voor de GP van Canada.

“Ik denk dat we de snelheid hadden om veel verder naar voren te staan op de startopstelling, dus dit is erg frustrerend”, laat Perez bij terugkeer in de paddock aan Sky Sports F1 weten. “Ik heb een fout gemaakt en dat spijt me enorm voor het team. Ik heb ze teleurgesteld. Maar ik moet nu focussen op de race. Hopelijk kan ik naar voren komen en alsnog veel punten scoren.”

Over wat er precies misging tijdens Q2, zegt Perez: “Ik worstelde met de remmen, die wat aan de koude kant waren. En ik blokkeerde een ronde eerder een wiel bij het ingaan van de tiende bocht, waardoor ik een flat spot had opgelopen. Die zaken hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat ik op een iets andere manier de derde bocht aansneed. Ik had het op dat moment misschien rustiger aan kunnen doen, maar ik probeerde gewoon wat temperatuur in de banden te brengen en daarbij ben ik helaas over de limiet gegaan. Mijn wielen blokkeerden zodra ik de remmen aanraakte en vervolgens was ik een passagier in mijn eigen auto. Het was gewoon een fout van mijn kant.”

Perez is wel van mening dat de keuze voor de intermediates de juiste was, ondanks dat zijn Nederlandse teamgenoot, die later de pole-position zou pakken, op dat moment op de full wets onderweg was. Over de situatie op de baan tijdens de kwalificatie voor de GP van Canada geeft Perez te kennen: “Het was in Q1 lastig om een goede ronde te rijden. Er was heel veel verkeer. Voor de tweede sessie besloten we naar de inters te gaan, wat volgens mij de juiste beslissing was.” Over wat er zondag mogelijk is vanaf P13 zegt de nummer twee in het kampioenschap: “Ik zal proberen de schade beperkt te houden door vanaf de eerste ronde in de aanval te gaan. En dan zien we wel waar het schip strandt.”

Video: Perez veroorzaakt rode vlag tijdens kwalificatie in Canada