Had Perez ook op hard moeten starten in Miami? "Niet eens overwogen"

Sergio Perez dacht na de tegenvaller van Max Verstappen op zaterdag op weg te kunnen naar zijn derde overwinning in het Formule 1-seizoen 2023. Zo liet de Mexicaan weten dat hij in een normale race zonder safety car niet per definitie rekening hield met zijn teamgenoot voor winst. Die moest immers door het veld snijden en naast de ideale lijn lag het hele weekend al weinig grip. Geholpen door een superieure topsnelheid kende Verstappen echter weinig moeite om snel vooraan het front te verschijnen en de overwinning met beter bandenmanagement voor zich op te eisen. De fase waarin hij op oudere harde banden de rondetijden van Perez wist te counteren is het belangrijkste gedeelte van de race gebleken en toonde ook het verschil tussen beide Red Bull-coureurs aan.

Perez had moeite om de banden heel te houden en toonde zich met name ontevreden over de mediums die Pirelli had meegebracht. "De medium was zondag erg zwak, waardoor ik die band al heel vroeg moest gaan managen om überhaupt in de buurt van ronde vijftien te kunnen komen. Het was erg lastig om aan te vallen op die band, vooral aan de rechterkant voelde het niet goed aan. Ik zag dat Max op de harde band dichterbij kwam en vanaf dat moment wist ik al dat het heel moeilijk zou worden om te winnen. Toen ik naar de harde band ging, was Max ook heel snel en kon ik geen gat creëren voor die laatste paar ronden", weet Perez zelf ook dat daar de sleutel tot succes lag. "Hij kwam daardoor te dicht achter me na die pitstop. We hadden nog wel een mooi gevecht, op de limiet maar wel clean zodat we het team op één hebben gezet, maar Max verdient de overwinning."

Met die laatste woorden geeft Perez al aan dat Verstappen waarschijnlijk met iedere strategie wel had gewonnen, maar had starten op de harde band Perez een betere kans kunnen bieden? "Het is moeilijk om die vraag te beantwoorden, omdat je natuurlijk niet weet wat de banden in dat geval hadden gedaan. Maar ik denk wel dat mijn race er dan iets beter uit had gezien, ja, simpelweg omdat ik dan minder lang op die medium had gereden. Die was vandaag erg zwak", reageert Perez op een vraag van Motorsport.com in de persconferentie. "Misschien voelde die medium wel zo slecht aan door de regen van zaterdagavond, al moeten we dat nog verder analyseren."

Perez vond risico van starten op hard te groot

Waar Verstappen zaterdagavond in gesprek met Gianpiero Lambiase en Hannah Schmitz zelf op een start op de harde band heeft aangestuurd – waarover in dit artikel meer te lezen valt – durfde Perez dat niet aan. "Nee, ik heb niet overwogen om op de harde band te starten. Als je vanaf pole vertrekt, is dat een groter risico", duidt hij onder meer op een eventuele aanval van Fernando Alonso in de openingsronde. "Verder is het best link met het oog op een vroege safety car. Ik heb dat dus niet overwogen en dacht op dat moment ook nog dat de medium best een goede band zou zijn. Bijna de hele grid stond trouwens op mediums, in ieder geval vooraan. Niemand had echt door hoe slecht die band was, daar kwamen we na een paar ronden pas achter", besluit Perez zijn verhaal.

