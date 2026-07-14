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Sergio Perez onthult persoonlijk doel achter F1-terugkeer na Red Bull-ontslag

Sergio Perez zegt dat zijn terugkeer bij Cadillac werd gedreven door de wens om te bewijzen dat hij nog altijd een van de beste F1-coureurs kan zijn

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sergio Perez heeft onthuld dat zijn terugkeer naar de Formule 1 met Cadillac werd gevoed door de wens om te bewijzen dat hij nog steeds "een van de besten" in het kampioenschap is, na een mentaal zwaar einde van zijn periode bij Red Bull.

Na een broodnodig jaar pauze om op te laden na wat hij omschreef als een "giftige" laatste zes maanden bij de renstal uit Milton Keynes, keerde de Mexicaanse coureur voor het seizoen 2026 terug op de grid met het volledig nieuwe Amerikaanse team.

Sprekend in de High Performance-podcast legde Perez uit: "Toen het project met Cadillac kwam, dacht ik: 'Dit is een enorm project; dit is een enorm merk.' En toen ik Dan Towriss ontmoette, wist ik dat deze man zeer competitief is. Hij zal alles doen wat nodig is om het naar een heel goed niveau te brengen."

"Het kan ook mijn project zijn. Ik kan er deel van uitmaken en ik kan laten zien dat ik een van de besten ben in F1 en ik wil dat doen, omdat ik altijd geloof dat ik een van de besten op de grid ben. Maar uiteraard neemt de periode bij Red Bull dat vertrouwen van je af wanneer je niet presteert en je teamgenoot wint, enzovoort. Ik wist altijd wat de problemen waren, maar het neemt vertrouwen van je weg. Daarom wilde ik terugkomen."

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Nu hij helpt de Cadillac-operatie vanaf de grond op te bouwen, is Perez zich terdege bewust van de uitdagingen waarvoor het team staat. Ondanks dat de formatie nog steeds haar draai probeert te vinden, heeft hij vertrouwen in de koers op lange termijn.

"Natuurlijk is het nog heel vroeg," erkende hij. "We zijn pas bij onze zesde race en er is een soort cultuur die wordt opgebouwd. Maar ik kan zien dat de eigenaren niet zullen stoppen totdat ze dat doen. Je hebt het over General Motors en TWG. Dat zijn twee grote krachten die niet zullen stoppen totdat ze succesvol zijn."

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