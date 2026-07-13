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Sergio Perez onthult harde boodschap van Christian Horner over tweede Red Bull-zitje

Sergio Perez heeft onthuld dat Christian Horner hem bij het allereerste gesprek meteen vertelde dat de tweede auto van Red Bull alleen uit noodzaak bestond

Lydia Mee
Gepubliceerd:
De Red Bull trofee afgevaardigde, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1e positie, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2e positie, op het podium.

Sergio Perez heeft onthuld dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner hem bij zijn komst naar het team botweg vertelde dat ze alleen met een tweede auto reden "omdat het op basis van het reglement moet", waarbij hij toegaf dat ze tevreden zouden zijn geweest als ze uitsluitend met Max Verstappen hadden geracet.

Tijdens een optreden in de High Performance-podcast wierp de Mexicaanse coureur licht op de realiteit waarmee hij werd geconfronteerd toen hij in 2021 bij de formatie uit Milton Keynes kwam. Perez, die zich inmiddels bij Cadillac heeft aangesloten, legde uit dat de volledige infrastructuur en ontwikkelingsrichting van Red Bull in zijn optiek waren afgestemd op zijn teamgenoot, de viervoudig kampioen.

"De eerste keer dat ik Christian ontmoette, zei hij tegen me: 'We racen met twee auto's omdat het moet, anders zouden we blij zijn om gewoon met één auto te racen,'" aldus Perez. "'Alles drait om Max, we willen het kampioenschap winnen'."

"Daarom zei ik tegen mezelf: kijk, ik kom hierheen en ik haal er in alle opzichten het maximale uit. Dat is wat ik heb gedaan. Ik ging daarheen met de middelen die ik tot mijn beschikking had. Ik denk dat ik daar op alle vlakken meer heb geleverd dan verwacht. Het pakte perfect uit."

"Natuurlijk waren er ook zware momenten, zware periodes richting het einde. De druk en iedereen intern... We hadden veel succes, dus mensen raakten verveeld, denk ik, en ze gingen elkaar politiek bevechten. Maar los van al het drama aan het einde waren het vier fantastische jaren. Ik heb meer geleverd dan verwacht, en pas toen ik weg was en ze alle andere coureurs binnenhaalden, beseften ze welk werk ik in vier jaar heb gedaan."

Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Hoewel hij bevestigde dat Horner en motorsportadviseur Helmut Marko oprecht blij waren wanneer hij races won, voegde Perez eraan toe dat de prioriteit nooit veranderde. Hij herhaalde nog maar eens zijn stokpaardje dat het gat tussen hem en zijn teamgenoot destijds alleen maar groter werd wanneer technische upgrades werden geïntroduceerd.

Op de vraag of Perez denkt dat Red Bull in 2025 het constructeurskampioenschap had kunnen winnen als hij bij het team was gebleven, voegde hij toe: "Tja, je weet het niet. Je kunt zoiets nooit weten, maar persoonlijk ben ik nog steeds goede vrienden met iedereen bij Red Bull en ook iedereen bij Aston Martin."

"Dat is ook heel belangrijk voor mij. Ik heb mijn geloofwaardigheid en mijn dankbaarheid tegenover hen allemaal behouden. Red Bull heeft mijn carrière veranderd en Racing Point gaf me een enorme kans. Dus uiteindelijk is dit een business en moet je het spel spelen."

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