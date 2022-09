Iets na 12.30 uur vrijdagmiddag reed Sergio Perez voor het eerst Circuit Zandvoort op met de RB18. De Red Bull Racing-coureur moest bijna een seconde toegeven op de snelste tijd van George Russell in de eerste oefensessie. Het scheelde ook niet veel of de Mexicaan crashte in de baanafzetting. In de tweede training ging het niet veel beter. Perez reed een aantal rondjes, maar stond daarna voor lange tijd binnen. De motorkap was van de RB18 gehaald en de monteurs waren druk bezig om het een en ander te controleren. Uiteindelijk kon hij toch weer het asfalt op, maar opnieuw ging dat niet van harte.

"Ik had veel last van verkeer", opent Perez tegenover de media kort na de tweede training. "Eén van de Ferrari's hinderde mij in mijn snelle ronde. Daarnaast kreeg ik de zachte banden maar niet onder de knie. Ook crashte ik bijna [in de eerste sessie]." Perez stuitte vooral op de hoge bandenslijtage. "Deze ligt hoger dan op Spa-Francorchamps, waardoor er voor de rest van het weekend nog werk op de plank ligt. "Het wordt interessant om te zien wat we kunnen doen met de strategie. We moeten echt verbeteren voor de kwalificatie."

Het Belgische Grand Prix-weekend werd met speels gemak een prooi voor Red Bull. Perez kon een dominante Max Verstappen niet bijhouden, maar toch maakte de Mexicaan er een één-tweetje van. De glimlach die het team daar vrijdag al had, is in Nederland verdwenen. "Over het geheel genomen zijn we hier minder blij dan dat we in België waren. Er zijn zaken die we moeten onderzoeken en verbeteren om er in de kwalificatie bij te staan." Zoals verwacht heeft Mercedes wel een serieuze stap gemaakt. "Zij zagen er vandaag echt sterk uit. Het gaat interessant worden wat wij kunnen doen."

Video: Perez klapt bijna met de RB18 in de baanafzetting