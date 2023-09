Het weekend begon nog zo goed voor Red Bull-rijder Sergio Perez. Na de vrijdagtrainingen sprak de Mexicaan namelijk over de beste vrijdag in tijden, maar het lukte hem niet om daar ook een sterke zaterdag aan vast te knopen. In de kwalificatie speelde de zesvoudig racewinnaar geen rol van betekenis en moet hij de race van zondag als vijfde beginnen. Een teleurstellend resultaat, zeker gezien het feit dat teamgenoot Max Verstappen op een haar na de pole miste.

Na afloop van de kwalificatie steekt Perez zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken, maar kon wel verklaren waarom het resultaat zo tegenviel. "Het was niet ideaal vandaag", verklaart de Red Bull-coureur. "We hadden een hele goede vrijdag, maar vandaag was het allemaal erg slordig en moesten we terug naar de oude motor." De Mexicaan was daartoe genoodzaakt na de technische problemen die in VT3 boven kwamen. De olietoevoer van zijn Honda-krachtbron had problemen en er moest een andere motor in gestoken worden. "Over het algemeen denk ik niet dat we vandaag gemaximaliseerd hebben, zeker gezien het feit dat de marges zo klein waren. Het [de oude motor] kostte ons een beetje tijd."

Voor Perez is ook duidelijk waar nog wat te halen viel tijdens de kwalificatie: "Ik had meer baantijd kunnen hebben. Ik reed in VT3 naar buiten met een compleet andere set-up, want we hadden daar wat problemen mee. We gingen eigenlijk helemaal blind de kwalificatie in. Daarom denk ik niet dat we onze performance vandaag gemaximaliseerd hebben."

Onzekerheid over tempo Ferrari's

Het feest in Monza werd met name gevierd door de Ferrari's. Carlos Sainz ging met de pole aan de haal en als kers op de taart werd Charles Leclerc derde. Het gaat voor Red Bull dus nog een hele klus worden om hun dominantie van dit seizoen tijdens de race door te trekken. Perez hoopt dat het zijn werkgever gaat lukken, maar weet niet zo goed wat hij van de Ferrari's kan verwachten. "Hun pace ziet er goed uit", vertelt de coureur uit Guadalajara. "We zullen zien wat wij morgen kunnen doen. Het is geen rechttoe rechtaan weekend geweest voor ons op het gebied van racetempoe. We weten dat ook nog niet echt van de Ferrari's, dus dat zullen we wel zien."