Met hulp van een late rode vlag in Q3 bemachtigde Sergio Perez de pole-position voor de Grand Prix van Miami. Net als het merendeel in de top-tien koos de Mexicaan ervoor om de race op mediums te starten. Bij de start kwam hij goed weg, behield de leiding en kon Fernando Alonso op achterstand houden. Een ongenaakbare Max Verstappen kwam gestart vanaf de negende startplek op harde banden echter met rasse schreden dichterbij.

Net voordat zijn teamgenoot de aansluiting had gevonden, koos de Red Bull-pitmuur ervoor om Checo binnen te halen. De tweevoudig wereldkampioen, die dus op de harde band was begonnen, bleef echter lang buiten. Door de bandenwissel van Verstappen kwam Perez kortstondig weer aan de leiding, maar het verschil in snelheid was door de verse banden van de Nederlander zo groot dat de 33-jarige coureur geen vuist kon maken tegen het geweld van Verstappen.

Niet dat Perez dat niet probeerde. "Ik heb alles gegeven", zegt Perez meteen na de racen tegen voormalig F1-coureur Jenson Button. "In de eerste stint kreeg ik te maken met slijtage, dat had vervolgens veel invloed op de race. Het verschil tussen de banden was voor mij minimaal. Max was daarbij ook nog een bizar snel. Hij heeft deze zege echt verdiend." Op de vraag van de oud-rijder van onder meer Brawn GP en McLaren wat beter had gekund, antwoordt de man uit Guadalajara. "De medium gedroeg zich echt niet goed. Het was veel erger dan verwacht en dat had veel invloed op mijn tempo. Om eerlijk te zijn was Max' snelheid op de harde band echt geweldig. Het is zaak om te analyseren wat er verkeerd is gegaan, want bij mij was de pace er simpelweg niet."

Uiteindelijk bleek het dus de juiste keuze om de race om de harde band te beginnen, terwijl Perez op medium was gestart. Op de vraag van Viaplay waarom hij de geel gemarkeerde band had gekozen voor de start, zegt hij: "Dit was omdat ik helemaal vooraan begon. Het starten op de harde band was echt een grote gok geweest." Over het gevecht met Verstappen is hij vrij kort: "Hij ging me vrij snel voorbij. Zijn snelheidsvoordeel was enorm, wat in mijn nadeel was."

