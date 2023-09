Qua tijden zag het er tijdens de vrijdag in Monza een stuk beter uit voor Sergio Perez dan de eerdere F1-weekenden. De Mexicaanse Red Bull-rijder werd zowel in de eerste training als in de tweede oefensessie derde en moest beide keren slechts een kleine marge laten op de snelste van die sessie. Bovendien was de 33-jarige coureur in de tweede training ook nog sneller dan teamgenoot Max Verstappen, iets wat hem al poos niet meer gelukt is. Door al deze positieve ontwikkelingen spreekt de Mexicaan dan ook over een uitstekende vrijdag.

"Het positieve van vandaag is dat de auto goed performt", begint een duidelijk opgewekte Perez na afloop van de trainingsdag. "Ik voel me erg comfortabel. Ik denk dat het ons klaar maakt voor de rest van het weekend. Ik heb echt het gevoel dat we een hele sterke vrijdag hebben gehad." De Mexicaan zet later zijn gevoel nog meer kracht bij: "Dit was de beste vrijdag in lange tijd voor ons." Op de vraag of dit een kickstart voor zijn F1-weekend is antwoord Perez positief: "Zeker. We werken heel erg hard en we hebben wat positieve dingen gevonden in de auto."

Ondanks al het positivisme over de vrijdagse sessies, eindigde voor Perez de dag in mineur. Vlak voor het vallen van de vlag tijdens de tweede training crashte de zesvoudig racewinnaar achterwaarts de muur in bij de Curva Alboreto, beter bekend als de Parabolica. "Ik understeerde de baan af en probeerde hem te houden", verklaart de Mexicaan over zijn crash. "Ik dacht dat ik hem onder controle had, maar toen ik het grind raakte was het game over." De Red Bull-rijder verwacht niet dat de monteurs erg lang hoeven te sleutelen om zijn RB19 voor de zaterdag weer in orde te krijgen. "Het ziet er niet al te slecht uit en we verloren niet veel tijd, misschien twee rondes."