Waar Max Verstappen ook in een moeilijkere fase voor Red Bull Racing nog overwinningen uit het vuur sleept, valt Sergio Pérez terug. Qua resultaten lijkt de dip wederom ingezet na de Grand Prix van Miami. Vorig jaar begon na het raceweekend in Florida zijn povere kwalificatiereeks en ditmaal zijn de resultaten in de races ook nog niet om over naar huis te schrijven. Sinds Miami heeft Pérez achtereenvolgens een achtste plek (Imola), DNF (Monaco), DNF (Montreal) en achtste plek (Barcelona) genoteerd. Pérez stelt dat beide jaren niet met elkaar te vergelijken zijn. De Mexicaan legt uit dat hij in 2023 te veel experimenteerde met de afstelling en daardoor de weg kwijtraakte qua set-up, terwijl dat nu niet aan de orde zou zijn. Daarbij is het overigens noemenswaardig dat in Spanje exact dit is gebeurd: Pérez sprak van vele aanpassingen tussen de eerste en tweede vrije training, waarna de goede balans niet meer is gevonden.

Na afloop nam Christian Horner zijn coureur in bescherming tijdens de mediaverplichtingen. Zo liet de Britse teambaas weten dat P8 op basis van de simulaties vooraf ook al 'het hoogst haalbare' was. Pérez zat onder meer enige tijd vast achter een Haas, al moet opgemerkt dat Verstappen wél kon inhalen op de momenten dat het moest. Het pleit in zekere zin voor wat Verstappen zaterdag ook al zei in de paddock, dat hij momenteel zelf moet compenseren voor een auto die enige snelheid mist. Daardoor is het goed mogelijk dat het 'echte' beeld van Red Bull een beetje tussen de prestaties van Verstappen en Pérez in zit, waarbij de regerend wereldkampioen tot op zekere hoogte het verschil kan maken. Niet voor niets concludeerde Lando Norris in de zondagse persconferentie: "Wij hadden vandaag duidelijk de snelste auto en we hadden de race moeten winnen." Verstappen liet eerder al weten: "Het gat naar Checo is redelijk groot en ik denk dat dat ook al veel zegt, want ik denk niet dat Checo slechter is geworden."

De opmars van onder meer McLaren onderstreept dat Red Bull twee competitieve coureurs nodig heeft om wederom kampioen te kunnen worden. Waar Verstappen vorig jaar in Silverstone lachend zei dat hij het constructeurskampioenschap ook wel in zijn eentje kon binnenhalen, zijn de kaarten nu anders geschud. Verstappen kan zelf misschien nog wel de doorslag geven voor een vierde rijderstitel, maar het prijzengeld voor de teams (en teamleden) zit bij de constructeurs. Vorig jaar eindigde Pérez nog als tweede in het WK, maar momenteel bivakkeert hij op de vijfde stek in de tussenstand. Het komt natuurlijk doordat het veld in elkaar schuift, maar roept ook de vraag op of Pérez tegenwoordig in pure zin - dus afgaande op de stopwatch - verder achter Verstappen staat dan voorheen?

Achterstand Pérez op Verstappen in lijn met vorig jaar?

De onderstaande tabel geeft uitsluitsel en laat twee dingen zien. Ten eerste onderstreept het dat Pérez eigenlijk alleen in het eerste jaar van de huidige reglementen in de buurt van Verstappen heeft gezeten. Het mag geen verrassing heten, aangezien de Mexicaan toen met name op stratencircuits goed uit de startblokken kwam en Verstappen enigszins worstelde met een auto die overgewicht had en daardoor niet scherp was aan de voorkant. Het tweede en belangrijkste punt is dat de achterstand van Pérez in 2024 zeer vergelijkbaar is met wat het vorig jaar was. In de kwalificaties zit hij er gemiddeld genomen nu twaalf duizendsten dichterbij, terwijl het gat in de races met twee honderdsten per ronde is gegroeid.

Het onderstreept de woorden van Verstappen: Pérez is afgaande op de stopwatch niet per se slechter geworden, hij presteert vergeleken met Verstappen nog op exact hetzelfde niveau als vorig jaar (toen het gat natuurlijk ook al te groot was). Door de overmacht van Red Bull Racing was dat toen echter nog genoeg voor een tweede plek in het kampioenschap, terwijl het nu de dominante auto weg is meteen positieverlies betekent. Het is derhalve niet zo dat de pure snelheid van Pérez nog beduidend slechter is geworden dan vorig jaar, het veld is alleen veel competitiever en in elkaar geschoven.

Jaar Gemiddelde achterstand van Pérez op Verstappen in de kwalificaties Gemiddelde achterstand van Pérez op Verstappen in de races 2021 0.564 0.535 2022 0.290 0.234 2023 0.621 0.451 2024 (tot dusver) 0.609 0.471

Hoe verhoudt Pérez zich tot de andere teamgenoten in F1 2024?

Tot slot aandacht voor de vraag hoe Pérez zich verhoudt tot de andere teamgenoten in het Formule 1-seizoen 2024. In de onderstaande tabel zijn de onderlinge verschillen van alle teams te vinden, zowel van de kwalificaties als ook de races. Wat betreft de verreden kwalificaties tot dusver blijkt dat Pérez een grotere achterstand op zijn teamgenoot heeft dan wie dan ook. Gemiddeld gezien komt hij 0.61 seconde tekort op Verstappen, terwijl die marge bij Zhou Guanyu en Logan Sargeant net iets kleiner is ten opzichte van hun teamgenoten Valtteri Bottas en Alexander Albon. Aan de andere kant van het spectrum valt met name op dat de Ferrari- en Alpine-coureurs onderling zeer aan elkaar gewaagd zijn.

Een blik op de race pace leert dat Pérez ook hier het meest moet toegeven op zijn stalgenoot. Per ronde verliest hij gemiddeld gezien 0.47 seconde op de drievoudig wereldkampioen die de pitbox naast hem bezet. Het is wederom iets meer dan de marge tussen Sargeant en Albon. Waar de kleine marges bij Ferrari en Alpine opnieuw in het oog springen, geldt dat qua race pace ook voor de Mercedes-rijders en het Sauber-duo. Het tegenovergestelde geldt overigens voor McLaren, waar Oscar Piastri in de kwalificaties meer dan behoorlijk in de buurt kan blijven van Lando Norris, maar qua race pace en bandenslijtage meer moet toegeven op de man die in Miami zijn allereerste F1-zege wist te pakken.