Perez nog zoekende in Australië: "Werkt niet zoals verwacht"

Waar Sergio Perez tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië de dupe werd van een ongelukkige safety car, zat de snelheid er over één ronde wel goed in. Sterker nog: op het snelle Jeddah Corniche Circuit wist de Mexicaan de eerste pole-position uit zijn Formule 1-carrière te veroveren. Het gaf de burger moed, al lijkt het in Australië nog geen sinecure om op dat momentum voort te borduren.

"Het was een erg lastige dag", erkent Perez na afloop van de vrijdagse trainingen. "We hebben vanmiddag meerdere dingen veranderd, maar die zaken moeten we echt nog beter analyseren. Meerdere dingen werkten ook niet zoals verwacht." Dat Perez niet tevreden is over de veranderingen na de lunch is ook in de tijdenlijst terug te zien. Zo was hij in de ochtendsessie nog sneller dan Max Verstappen, maar kwam hij in de tweede training niet verder dan P5. "Op een bepaald vlak voelde het beter aan en op andere punten weer niet. We hebben in ieder geval nog werk te verrichten en ook dingen om te begrijpen. We moeten in eerste instantie weten welke richting we op moeten."

Waar dat in de pitbox van Verstappen helder blijkt, is Perez zoekende. Desondanks ziet ook hij nog wel kansen voor de rest van het weekend. "Uiteindelijk praten we over een paar tienden die een wereld van verschil maken. Maar goed, het belangrijkste voor nu is echt dat we begrijpen waar we staan. Voorlopig begrijpen we nog niet hoe de auto overal op reageert." Het maakt dat Perez en zijn crew een belangrijke avond voor de boeg hebben, waarin data geanalyseerd moet worden. "We hebben niet bijzonder veel ronden gereden, maar ik denk wel dat we echt goede data hebben om vanavond onder de loep te nemen", sluit de tweevoudig Grand Prix-winnaar met een positief punt af.

