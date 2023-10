Perez nog altijd niet blij met afstelling RB19: “Verkeerde kant opgegaan”

De Red Bull-auto stuurt niet in zoals Sergio Perez graag zou hebben. Een intensief programma in de simulator moest de Mexicaan helpen om zich weer net zo comfortabel te voelen in de wagen als tijdens de eerste races van het Formule 1-seizoen, toen hij nog met Max Verstappen om de pole-positions en overwinningen streed. In Austin is dat echter niet helemaal gelukt, constateert de coureur uit Guadalajara na in de kwalificatie op vrijdag als negende te zijn geëindigd en in de sprint shootout de zevende tijd te hebben gereden.

In de sprintrace finishte Perez na inhaalacties op Oscar Piastri en Carlos Sainz uiteindelijk als vijfde. Als Motorsport.com hem nadien vraagt hoe hij terugkijkt op de wedstrijd, antwoordt hij: “Ik denk dat we nu vooral goede informatie hebben voor de race van zondag. We zullen zien wat we dan kunnen doen. We zullen dan proberen om de potentie van de auto maximaal te benutten. We verwachten dat de omstandigheden dan vergelijkbaar zullen zijn met zaterdag, dus we kunnen genoeg leren van deze race.”

Perez geeft verder aan dat de set-up van de RB19 ondanks een paar lange dagen in de simulator nog steeds niet naar tevredenheid is, maar hij wijst op het feit dat er dit weekend maar één vrije training was om tot een goede afstelling te komen, aangezien er in Austin een sprintweekend wordt afgewerkt. Perez: “We hebben de auto niet op de meest optimale manier weten af te stellen doordat het een sprintweekend is. We zijn waarschijnlijk de verkeerde richting opgegaan. Maar ik ben nog steeds optimistisch dat we zondag een goed resultaat kunnen scoren.”

Video: Samenvatting van de Formule 1-sprintrace op COTA