Perez nipt voor Leclerc in derde training Baku, Verstappen P3

De afsluitende oefensessie op het stratencircuit van Baku begon een kwartier later dan gepland omdat de baanafzetting bij de eerste en tweede bocht hersteld moest worden na een incidentrijke slotfase van de Formule 2-race. Nadat het licht aan het einde van de pitstraat eindelijk op groen stond, gingen de coureurs van Aston Martin als eersten naar buiten, gevolgd door die van Haas en Mercedes. Zij ondervonden dat de omstandigheden op de baan behoorlijk anders waren dan op vrijdag. Met 27 graden was het nog net even wat warmer en de wind, die Max Verstappen tijdens de eerste trainingen nog ‘krankzinnig’ noemde, was volledig verdwenen.

Dat Aston Martin, Haas en Mercedes als eersten aan het werk waren gegaan, had alles te maken met hun moeizame start van het weekend. Aston Martin en Haas stonden aan het einde van de eerste dag in Baku met beide wagens buiten de top-tien. George Russell kwam op vrijdag 1,3 seconde tekort en moest niet alleen de Ferrari’s en de Red Bulls maar ook Alpine-coureur Fernando Alonso en AlphaTauri-rijder Pierre Gasly voor zich dulden. Lewis Hamilton keek na de eerste trainingen tegen een achterstand van 1,6 seconde aan en kwam niet verder dan P12.

De laatste oefensessie was bijna een kwartier onderweg toen Russell als eerste een tijd op de klokken bracht. Meer en meer coureurs kwamen op dat moment echter de baan op. Zo gingen onder andere de Ferrari-coureurs aan de slag. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren meteen op snelheid en brachten afwisselend een nieuwe snelste tijd op de klokken op de soft, tot ook Red Bull zich op die band op de baan meldde. Sergio Perez nam P1 over met 1.44.416, waarna Max Verstappen met 1.44.468 plaatsnam op P2. Daarmee was Ferrari weer aan zet. Sainz zette het Italiaanse team terug bovenaan met 1.44.001, waar Leclerc ruim onder ging met 1.43.514. Verstappen leek de eerste stek even later terug te pakken, maar was na een paarse eerste en tweede sector niet zo snel als Leclerc in het laatste gedeelte. De leider in het WK passeerde de streep in 1.43.653, waarmee hij op een tiende van de Monegask op P2 belandde.

Met nog iets meer dan twintig minuten te gaan keerden de coureurs terug op de baan om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen op de kwalificatie. Op nieuwe zachte banden ging het tempo verder omhoog. Leclerc ging paars in de eerste twee sectoren en verbeterde zich naar 1.43.240. Elf minuten voor het einde startte Verstappen een snelle ronde. De Nederlander moest bij de derde bocht echter van zijn gas voor Alfa Romeo-rijder Valtteri Bottas, die daar de uitloopstrook op was gegaan. De regerend kampioen ging bij zijn volgende poging rond in 1.43.440, waarmee hij twee tienden langzamer was dan Leclerc. Perez liet zien wat er mogelijk was door achter zijn teamgenoot in 1.43.170 over de meet te komen. Verstappen wilde kort voor het uithangen van de vlag nog een snelle ronde proberen en ging paars in het eerste gedeelte, maar stuitte daarna op flink wat verkeer waardoor hij achter Perez en Leclerc op P3 bleef staan. Sainz leek er aanvankelijk goed bij te zitten, maar moest puntje bij paaltje alsnog vier tienden toegeven en stond zodoende op P4.

In het middenveld lijkt McLaren van vrijdag op zaterdag een goede stap te hebben gemaakt met de vijfde tijd van Lando Norris en zesde tijd van Daniel Ricciardo. Pierre Gasly zat er opnieuw goed bij namens AlphaTauri met de zevende tijd. George Russell was achtste met zijn Mercedes en nog altijd 1,4 seconde verwijderd van de snelste tijd. Esteban Ocon en Sebastian Vettel waren de andere namen in de top-tien, terwijl Fernando Alonso en Lewis Hamilton daar net buiten eindigden.

Nota bene: de kwalificatie in Baku begint straks niet om 16.00 uur maar om 16.15 uur Nederlandse tijd. In het sportief reglement staat namelijk geschreven dat er twee uur tussen het einde van de laatste training en het begin van de kwalificatie moet zitten.

Bekijk het moment van Valtteri Bottas bij de derde bocht:

Uitslag derde training F1 GP van Azerbeidzjan: