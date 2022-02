Na zeven seizoenen zonder wereldtitel leverde Red Bull Racing in 2021 eindelijk weer eens de Formule 1-kampioen af. Max Verstappen wist met de RB16B zijn eerste titel in de wacht te slepen, maar veel gaat hij in 2022 niet aan die auto hebben. De technische reglementen zijn flink overhoop gehaald in een poging de auto’s beter geschikt te maken voor het volgen en inhalen van andere auto’s. Het gevolg is echter ook dat het uiterlijk van de auto’s behoorlijk verandert in 2022 en dat maakt dat alle teams, waaronder Red Bull, op een blanco vel aan het nieuwe ontwerp zijn begonnen.

Onderdeel van het nieuwe reglement is de terugkeer van het grondeffect. Het gros van de downforce moet hierdoor opgewekt worden door de vloer, maar de verwachting is ook dat het karakter van de F1-bolides behoorlijk anders is dan de afgelopen jaren. Sergio Perez verwacht dan ook dat hij even moet wennen aan de nieuwe auto. “Ik denk dat het eventjes duurt voordat je de smaak helemaal te pakken hebt”, zegt hij bij de presentatie van de Red Bull RB18. “We hebben een enorme verandering van de reglementen, met onder meer andere banden. Die zullen anders zijn. Het racen zelf ook. Klaarblijkelijk kunnen we elkaar van dichtbij volgen, dus er zijn veel dingen die wij als coureur en als team moeten leren. Ik ben zeker heel geïnteresseerd in deze nieuwe reglementen.”

Hoop op terugkeer naar normaal

Nog geen twee maanden geleden werd het F1-seizoen 2021 afgesloten in Abu Dhabi, maar inmiddels ligt de focus alweer volledig op 2022. Niet alleen de teams zijn hard aan het werk in de aanloop naar de start van het seizoen, dat geldt ook voor de coureurs. Perez meldt zich alweer regelmatig op de fabriek van Red Bull in Milton Keynes. “Het lijkt wel of we gisteren nog in Abu Dhabi waren, maar aan de andere kant kijk ik ernaar uit om aan het nieuwe seizoen te beginnen. We werken al veel met de engineers en we staan te trappelen om met deze nieuwe auto’s naar het circuit te gaan. We beginnen weer op nul, dat geldt voor iedereen.”

Afgelopen jaar werkte Perez zijn eerste seizoen in dienst van Red Bull af. Zeker in de eerste helft van het jaar moest hij zich nog aanpassen aan zijn nieuwe werkgever, maar in de tweede helft van het seizoen kwam de Mexicaan langzaam op stoom. Vanwege het coronavirus was echte interactie met het publiek echter niet mogelijk, net als in 2020. Perez hoopt dat dit in 2022 anders is. “Ik kijk uit naar de meeste races, dat we weer terug naar normaal gaan, meer interactie kunnen hebben met de fans en hun steun meer kunnen voelen. Dat is iets waar ik absoluut naar uitkijk”, stelt hij. “In de Formule 1 zijn we de afgelopen jaren zo beperkt geweest. Daar kijk ik naar uit, de meeste races en de fans. De Formule 1 groeit overal ter wereld enorm, waardoor ik echt zin heb in alle races.”