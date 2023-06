Sergio Perez was er na het rampzalige weekend in Monaco op gebrand om in Barcelona beter te presteren. Met de zege als doel voor de Grand Prix van Spanje ging hij het weekend in, om al na Q2 uit te kunnen stappen. Hij zat met zijn rondetijd al op het randje van de gevarenzone en moest het dus op zijn laatste run gooien. In zijn eerste ronde ging hij rechtdoor in bocht 5 en stuiterde hij hevig door de grindbak. Hij kon zijn weg vervolgen en nog aanzetten voor één ronde, maar de 1.13.334 was niet genoeg voor een plek in Q3. De Mexicaan zal van de elfde plek aan de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya beginnen.

Waar het fout ging voor Perez? "In bocht 5, toen ik de controle verloor", legt Perez uit na zijn tegenvallende kwalificatie. "De banden waren toen te warm en ik kon ze niet meer op een goede temperatuur brengen. Ik had in de laatste ronde gewoon niet de grip. Het was jammer. De omstandigheden waren lastig en ik verloor de auto uiteindelijk in bocht 5." Het was volgens hem 'best moeilijk om alles voor elkaar te krijgen' op het relatief koele circuit, waar het eerder op de middag nog flink geregend had. Wat niet hielp was dat hij door zijn uitstapje door de grindbak 'wel wat schade' aan de auto had opgelopen.

Perez moet het vizier nu weer richten naar de race. Met het verdwijnen van de chicane in de laatste sector moet er meer actie komen op het circuit waar inhaalacties vooral in bocht 1 plaatsvinden. Maar dat gaat er volgens Perez ook voor zorgen dat bandenmanagement een grotere rol gaat spelen, aangezien de coureurs nu door twee snelle rechterbochten gaan. "Dat zou ons moeten helpen, ook over het algemeen voor de race zelf", stelt de Red Bull-coureur. "Maar het is wel een snelle bocht en de banden zijn gevoelig voor de temperaturen, dat kan het moeilijk maken." Hij verwacht daarom dat de race om bandenmanagement gaat draaien. "Ik denk het wel. Zeker als je achter iemand rijdt zullen deze oververhitten. Het wordt een interessante race."

Na zijn rampzalige weekend in Monaco mag Perez zich dus opnieuw opmaken voor een inhaalrace. Over een specifiek doel wil hij zich niet uitlaten. Hij kijkt liever naar de kansen die er zijn om er een mooie race van te maken. "Er zijn veel auto's [voor ons] en veel posities [te winnen]. Het kan een interessante race worden." Wel geeft Perez toe dat deze elfde tijd 'frustrerend' is. "Maar het is niet zoals Monaco. Hier kunnen we racen en veel punten pakken", besluit de teamgenoot van Max Verstappen.

Video: Sergio Perez schiet in Q2 door de grindbak en eindigt op P11