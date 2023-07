Perez verklaart nieuwe domper: "Stond te lang buiten tijdens rode vlag"

Waar Max Verstappen op het circuit van Silverstone zijn vijfde opeenvolgende pole-position heeft gehaald, tekende Sergio Perez voor een hele andere statistiek. De Mexicaan was al voor het vijfde raceweekend op rij afwezig in Q3, een reeks die alleen nog werd onderbroken door de zogenaamde sprint shootout in Oostenrijk. In het Alpenland reed Perez op zondag een sterke inhaalrace - hij vocht zich terug naar het podium - en dus liet hij tijdens de donderdagse persconferentie in Silverstone weten het zelfvertrouwen weer terug te hebben. Volgens Perez was het lek boven en kon hij terugkeren naar de goede vorm die hij begin dit seizoen heeft getoond.

Op zaterdag heeft hij echter een nieuwe tik te verwerken gekregen. Zo sneuvelde Perez al in Q1 en moet hij morgen vanaf de zestiende startplek komen. De nummer twee uit het WK zat in de gevarenzone net voor de rode vlag en was dus als eerste aan het eind van de pitstraat te vinden voor het vervolg van de sessie. Red Bull Racing wilde Perez zo vrije lucht geven op weg naar een competitieve rondetijd, maar volgens de coureur in kwestie is dat met de kennis van nu een ongelukkige keuze gebleken.

"Het was een verschrikkelijke sessie. De rode vlag duurde veel langer dan dat wij dachten. Daardoor stonden we heel lang buiten aan het einde van de pitstraat en kreeg in geen temperatuur meer in de banden", laat Perez meteen na afloop van de kwalificatie weten. Het is een nieuwe tegenslag en betekent dat hij andermaal niet het vlekkeloze weekend krijgt waar hij wel zo naarstig naar op zoek is. "Het is heel frustrerend. We hadden hier een goede vrijdag, de snelheid zat echt wel in de auto, maar we hebben een prijs moeten betalen [voor onze keuze om te vroeg naar buiten te gaan]."

Desondanks weet Perez ook dat er meer aan de hand is dan dat. Zo liet Verstappen na afloop weten dat hij de limiet in Q1 en Q2 niet eens heeft opgezocht, wetende 'dat we toch wel een snelle auto hebben'. Perez heeft die marge duidelijk niet. "In deze lastige omstandigheden worstel ik het meest met de auto. Ook dat moeten we dus proberen te begrijpen. In dit soort omstandigheden komen mijn problemen met de auto meer aan het licht", sluit de teleurgestelde coureur uit Guadalajara af.

Video: Perez sneuvelt al in het eerste gedeelte van de kwalificatie