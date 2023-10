Perez: Verstappen op een niveau dat ik niet eerder heb gezien

In het coureurskampioenschap staat Sergio Perez mijlenver achter zijn Nederlandse teammaat Max Verstappen. Tussen de twee Formule 1-coureurs is ondertussen een gapend gat van 177 punten. Dat is opmerkelijk, want in de eerste vier races wist de 33-jarige rijder nog twee keer de Grand Prix te winnen. In het DAZN-programma True Driver, geeft de Mexicaan toe dat hij, naarmate het seizoen vorderde, zijn teamgenoot niet heeft kunnen bijhouden. "Ik denk dat het niveau van Max hoog is gebleven en dat van mij niet. Hij rijdt op een niveau dat ik nog niet eerder in mijn Formule 1-carrière heb gezien. Hij maakt geen fouten en gaat echt altijd tot het uiterste", zegt de 33-jarige coureur. Daarnaast erkent de man uit Guadalaraja dat het niet gemakkelijk om naast Verstappen te rijden, zeker niet omdat laatstgenoemde rijder dit seizoen in een uitstekende vorm steekt. "Als teamgenoot van Max heb je veel druk, daarmee omgaan is niet makkelijk."

Verstappen staat op het punt om drievoudig F1-wereldkampioen te worden. Het eerste en waarschijnlijkste moment is aanstaande zaterdag tijdens de sprintrace in Qatar. Voor de Nederlander is het een fantastisch F1-seizoen, waarin hij de records aan elkaar rijgt, maar niet bij iedereen van Red Bull Racing verloopt het seizoen zo goed. Achter de dominante Verstappen heeft Perez namelijk helemaal geen goed jaar. Aan het begin van het seizoen was de Mexicaanse coureur nog vol optimisme over zijn titelkansen, maar dat bleek ijdele hoop te zijn. Toch zit de coureur niet bij de pakken neer en gaat hij voor de komende jaren voor niets minder dan de titel.

"Ik droom ervan om wereldkampioen te worden", zegt hij over de titelwensen, om daarna nog een aantal filosofische woorden eruit te gooien: "Om te falen, moet je er zijn. Niet iedereen kan falen, omdat niet iedereen in het gevecht zit". Dat de titeldroom nog springlevend is, is voor hem de voornaamste reden dat hij nog racet: "Het is ongelooflijk. Je wordt gemotiveerd wakker en wil werken, groeien en energie op doen. Elk weekend wil ik zo fris mogelijk aan de start komen en het beste uit elke situatie te halen".