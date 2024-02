Pérez nog niet bezig met nieuw F1-contract: "Focus op prestaties"

De positie van Max Verstappen bij Red Bull Racing is onomstreden met een contract dat tot en met 2028 doorloopt. Die zekerheid heeft teamgenoot Sergio Pérez niet, want zijn huidige verbintenis loopt aan eind 2024 af. Het aankomende Formule 1-seizoen wordt een belangrijke voor de zesvoudig Grand Prix-winnaar, want zijn plek bij de regerend constructeurskampioen staat op het spel. Met prestaties moet hij een contractverlenging zien af te dwingen, stelt ook adviseur Helmut Marko.

"Pérez heeft gewoon een contract voor 2024. Het is aan hem. Als hij met dezelfde vorm racet als in de laatste races van 2023, dan kunnen we absoluut praten over een verlenging", zei Marko in de aanloop naar de F1-testdagen in Bahrein bij Servus TV. Hij vertelde eveneens dat Daniel Ricciardo mogelijk een kandidaat is voor het plekje, als hij erin slaagt om Yuki Tsunoda op regelmatige basis te verslaan. Zowel Ricciardo als Pérez hoeft in ieder geval niet te rekenen op een snel besluit, aldus Marko. "Ik zou zeggen: na de zomerstop zou je al bepaalde overwegingen klaar kunnen hebben."

Zelf is Pérez in dit stadium van het belangrijke jaar nog niet bezig met hoe zijn toekomst eruit ziet. De 34-jarige coureur uit Guadalajara heeft tijdens de testdagen op het Bahrain International Circuit aangegeven dat hij zich momenteel vooral concentreert op zijn taken op het circuit. "De focus ligt bij de start van een nieuw seizoen vooral op de prestaties op de baan", legt hij uit. "Als we dat kunnen doen, dan komt de rest vanzelf. Het is zo'n lang jaar dat mijn prioriteit momenteel ligt bij de een goede start van het seizoen. De rest komt dan vanzelf wel."

Vorig jaar begon Pérez nog ijzersterk aan het seizoen met twee zeges in de eerste vier Grands Prix. Daarna volgde echter een diep dal met onder meer een reeks vroegtijdige uitschakelingen in de kwalificaties, om tegen het einde van het jaar de weg omhoog weer te vinden. Dat moet dit jaar beter, beseft hij zelf ook. "Ik denk dat er een geweldig richtpunt is en dat we een geweldige kans hebben om te leren van alles wat we vorig jaar goed en verkeerd hebben gedaan. We hadden toen een goede start, maar we misten consistentie", aldus Pérez. "Deze winter hebben we goed werk verricht om te proberen een completer seizoen af te leveren."