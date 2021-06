Perez wacht nare verrassing na overwinning in Baku

Voorafgaand aan het seizoen liet de van Racing Point overgekomen Sergio Perez weten zeker vijf races nodig te hebben om aan zijn nieuwe werkomgeving en auto te wennen. De 31-jarige routinier voegde woord bij daad en na vijf middelmatige optredens, won Perez op het Baku City Circuit zijn eerste race voor Red Bull. Hoewel hij een beetje werd geholpen door het uitvallen van Max Verstappen en Lewis Hamilton, was de vreugde na afloop er niet minder om.

Echt tijd om te vieren had Perez echter niet. “Ik moest direct terug naar Milton Keynes. Ik heb daar een paar dagen doorgebracht voor wat marketingdingen, dus feestvieren was er niet bij. Het was een geweldige dag voor het hele team, maar ik ben vooral ook bezig geweest met de voorbereiding op de volgende race.”

De overwinning van Perez in Baku was pas de tweede in zijn toch alweer elfde Formule 1 seizoen. De Mexicaan stond in die elf seizoenen ook elf keer op het podium. Hij had de trofee van Baku graag bij zijn andere trofeeën in de prijzenkast gezet, maar daar stak men bij Red Bull een stokje voor. In Milton Keynes kreeg Perez te horen dat hij de trofee van Baku niet mag houden. “Die [beker] is rechtstreeks naar de fabriek gegaan. Ik mocht ‘m niet houden, maar ik kan een replica krijgen als ik ervoor betaal.” Of hij dat hij ook gaat doen, liet Perez in het midden.