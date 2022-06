Perez na tweede tijd in VT2: “We zijn de verkeerde kant opgegaan”

Perez en Red Bull kenden een dag met twee gezichten in Baku. In de eerste training leidde Red Bull de dans en was het de coureur uit Guadalajara die namens het team uit Milton Keynes bovenaan eindigde. In de tweede oefensessie nam Ferrari het voortouw en moest Perez zich tevreden stellen met de tweede tijd, op ruim twee tienden van snelste man Leclerc. Daarnaast had hij ook nog een momentje waarbij hij rechtdoor schoot bij de vijftiende bocht, waarmee hij en passant een snelle ronde van Max Verstappen om zeep hielp.

“De dag begon goed”, vertelt Sergio Perez na afloop van de tweede training. “De tweede training verliep niet zo goed als we hadden gehoopt. We hebben waarschijnlijk een paar verkeerde afslagen genomen. We waren wat aan het proberen, maar dat pakte niet goed uit en waren daarna niet in staat om onze problemen op te lossen. Maar we hebben op beide banden goede data weten te verzamelen, ook tijdens de long run. Daar kunnen we vanavond naar kijken en hopelijk weten we het allemaal op orde te krijgen voor de kwalificatie morgen.”

Perez zegt een goed gevoel in de auto te hebben. “Dat je hier en daar een foutje maakt onder het remmen, dat houd je altijd wel”, aldus de Mexicaan. “Dat blijft zo. Maar ik rijd met vertrouwen.” De vele hobbels rond het Baku City Circuit en het gestuiter dat het grondeffect anno 2022 met zich meebrengt, maken het voor de rijders echter niet eenvoudig. Perez: “Ja, vooral onder het remmen kan het best wel lastig zijn, als je op zo’n hobbel remt.”

Volgens Perez, die vorig jaar zijn eerste zege voor Red Bull boekte in Azerbeidzjan na een late klapband voor Max Verstappen, zal er vooral in de tweede sector nog wat tijd moeten worden gewonnen, als het team uit Milton Keynes op zaterdag een gooi naar de pole wil kunnen doen. “Het was een solide dag, maar we hebben nog wat werk te doen”, vat hij de stand van zaken na de eerste dag in Baku samen. “Ferrari zag er sterk uit. Met name in de bochtige tweede sector. Daar zullen we nog wat moeten zien te vinden om morgen mee te kunnen vechten.”