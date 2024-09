Pérez na P4 in F1-kwalificatie Baku: "Grootste stap van Red Bull dit jaar"

Het is geen geheim dat Red Bull met balansproblemen kampt en in de hoop een eerste stap te kunnen zetten richting een oplossing, heeft het team een nieuwe vloer meegenomen naar Azerbeidzjan. Die update lijkt zijn vruchten af te werpen voor Sergio Pérez, die op het stratencircuit - waar hij al twee keer heeft gewonnen - de vierde tijd noteerde in de kwalificatie. Hij gaf ruim vier tienden van een seconde toe op polesitter Charles Leclerc, maar ziet genoeg positieve tekenen. "Ik heb niet mijn beste tweede sector gereden, dat is jammer", baalt Pérez nog na afloop van de kwalificatie. "Maar aan de andere kant is het [een] positief [resultaat]. Het team heeft het geweldig gedaan door de upgrades mee te nemen om de problemen die we hebben op te lossen. We moeten gewoon meer in dezelfde richting [werken]."

Pérez benadrukt dat het hele team hard werkt aan het vinden van een oplossing voor de balansproblemen, waardoor de RB20 de laatste tijd steeds minder sterk presteert. "We hebben een heel lastige periode achter de rug, maar we boeken absoluut vooruitgang", bekijkt hij het van de zonnige kant. "Ik denk zelfs dat dit de grootste vooruitgang is die we met deze auto hebben geboekt sinds het begin van het jaar. Hopelijk vertaalt dat zich in een [goed] racetempo morgen. We moeten gewoon in die richting blijven werken."

Net als teamgenoot Max Verstappen, die genoegen moest nemen met de zesde tijd, wil Pérez niet te veel in detail treden over de problemen van de RB20 en wat er precies beter moet. Wel merkt hij op dat de balans 'de goede kant opgaat' en dat het Oostenrijkse team dus ook meer van dit soort stappen in die richting moet zetten. Of die betere balans dan ook op andere circuits mogelijk zal zijn? "Absoluut. Het is behoorlijk positief geweest, maar we kunnen ook zien dat we gewoon nog iets meer nodig hebben."

Meer vertrouwen

Van de afgelopen drie edities van de Grand Prix van Azerbeidzjan won Pérez er twee: in 2021 en 2023. Het leverde hem onder meer de bijnaam 'King of the Streets' op, aangezien hij op stratenciruits altijd iets extra's lijkt te hebben. Hij benadrukt dat de RB20 hem hier het vertrouwen gaf om wat meer de limiet op te zoeken. "Als ik hier de auto zou hebben gehad die we al het hele seizoen hebben gehad, dan zou ik alsnog een vergelijkbaar resultaat hebben behaald. Ik heb meer vertrouwen op stratencircuits en ja, dat heeft geholpen."