Pérez na P2 in F1-race Jeddah: "Hebben progressie geboekt"

Na twee Formule 1 Grands Prix in 2024 heeft Sergio Pérez al twee keer op het podium gestaan. Het waren echter wel twee tweede plekken. De overwinningen gingen beide keren naar zijn oppermachtige teamgenoot Max Verstappen. Toch is de coureur van Red Bull Racing veel blijer met zijn race in Jeddah dan in Bahrein.

"We hebben absoluut progressie geboekt. Het is dan jammer dat we niet op de voorste startrij konden beginnen", verklaart Pérez na afloop van de race die hij vorig jaar nog wist te winnen. "De start was goed, maar jammer genoeg kwam Charles goed terug en kon hij tussendoor glippen. Daarna hadden we een mooi gevecht."

Op strategisch vlak kende de race volgens de Mexicaan ook wat problemen. Door de vroege crash van Lance Stroll werd de safety car in de zevende ronde de baan al opgestuurd, waarna de logische keuze werd gemaakt om verse banden te halen. "Dat maakte onze race lastig. We hadden daardoor een hele lange stint op de hards", legt Pérez uit. "Het was op sommige momenten erg lastig, vooral aan het begin. We hadden geen tijd om de banden op te warmen en daardoor gleden we heel veel. Het kostte ons veel tijd om voorbij Lewis [Hamilton] en Lando [Norris] te komen."

Ondanks dat negatieve aspect aan de race wil Pérez niet spreken over een mislukte dag. "Voor het team was het heel goed vandaag. De baan is heel anders dan die in Bahrein en we hebben alsnog de voorsprong", vertelt de nummer twee in het kampioenschap. "We moeten proberen dit momentum vast te houden. We hebben ook weer een stap vooruit gezet vergeleken met Bahrein." Voor de rest van het seizoen weet Pérez een aantal verbeterpunten aan te wijzen. "Het resultaat van de kwalificatie maakte de race lastig. Er zijn dus nog wat dingen die we moeten verbeteren."

Baalt van unsafe release

Zoals gezegd was het tijdens de safety car een drukte van belang in de pitstraat. Zo druk dat Pérez voor de neus van Fernando Alonso met nieuwe banden werd weggestuurd. De FIA beoordeelde dat als een unsafe release, waardoor er vijf seconden bij de racetijd van de 34-jarige coureur werden opgeteld. "Het is jammer van de straf. Gelukkig zorgde dat niet voor een minder resultaat", zegt de Red Bull-man. "In dit geval zat ik heel dichtbij Max en iedereen kwam tegelijk naar binnen. We hebben een bredere pitstraat nodig", lacht hij tot slot.