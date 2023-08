Waar Max Verstappen een perfect weekend kende in Zandvoort, gold dat niet voor teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan kon in de kwalificatie niet het maximale uit de Red Bull RB19 halen en moest daardoor van de zevende plaats aan de 72 ronden tellende race beginnen. Dat begon veelbelovend, aangezien hij door een slimme strategische zet - hij wisselde zijn slicks in de openingsronde in voor intermediates - de leiding overnam. Heel lang kon hij er niet van genieten, aangezien Verstappen bij het opdrogen van de baan juist eerder naar binnen kwam en zo weer het veld aanvoerde. Perez leek te kunnen settelen voor een podiumplaats, totdat een enorme plensbui in de slotfase de race op zijn kop zette. Een spin en te hard in de pitstraat rijden na een tik tegen de muur zorgden ervoor dat hij van de derde naar de vierde plaats terugviel.

Het was een teleurstellend resultaat voor Perez, die nu tegen een achterstand van 138 punten aankijkt. "Zandvoort was een superfrustrerende race voor mij, dus in Monza draait het er volledig om dat we het podium pakken dat we afgelopen weekend verdiend hadden", wil Perez het weekend in Nederland snel achter zich laten. "Soms werken het weer en de omstandigheden in jouw voordeel, soms niet. Het was jammer dat ik een tijdstraf kreeg, maar ik kon niets doen om dat te voorkomen. Dat hoort bij racen, je hebt niet alles in de hand."

Heel lang hoeft Perez daar dus niet van te balen, aangezien hij zich dit weekend op Monza kan revancheren. Hij hoopt op het snelle circuit te kunnen profiteren van de snelheid van de RB19. "Dit weekend in Italië zal ik proberen om de dingen die ik kan controleren onder controle te houden en een succesvolle kwalificatie en race te rijden", blikt hij strijdvaardig vooruit op de Grand Prix van Italië. "Het team heeft zondag zo hard voor mij gewerkt en hoe wij reageerden op de veranderlijke omstandigheden laat zien hoe goed we samenwerken. Ik voel me goed in de auto. Deze voelt gebalanceerd en snel. We hebben echt iets speciaals gebouwd en ik wil het hele weekend laten zien hoe snel deze is", besluit Perez.